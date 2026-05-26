Dono de hotel e mais 4 são presos por esquema de venda ilegal de mounjaro

Uma das mulheres foi detida próximo ao CasaPark, em posse de outros produtos semelhantes. A outra suspeita foi presa na Rodoviária Interestadual, também com medicamentos. - (crédito: Foto: Divulgação/PCDF)

Um empresário de um hotel de Taguatinga e mais quatro pessoas foram presas pela Polícia Civil por venda clandestina de emagrecedores injetáveis. A operação foi desencadeada nesta terça-feira (26/5) pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) e resultou na apreensão de centenas de medicamentos, veículos, seringas, insumos médicos e eletrônicos.

A engrenagem criminosa era dividida em tarefas pelo grupo supostamente capitaneado pelo administrador do hotel. Junto a ele, atuava a recepcionista da hospedaria, dois motoristas de transporte por aplicativo e uma mulher autônoma que também ficava encarregada do transporte.

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A investigação começou após a equipe policial receber informações de que produtos injetáveis seriam enviados da Rodoviária Interestadual do Distrito Federal para Minas Gerais. No terminal, os investigadores interceptaram uma encomenda suspeita e identificaram elementos que levaram ao paradeiro de uma das pessoas envolvidas.

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Uma das mulheres foi detida próximo ao CasaPark, em posse de outros produtos semelhantes. A outra suspeita foi presa na Rodoviária Interestadual, também com medicamentos.

Segundo a polícia, o administrador do hotel era responsável pela comercialização e distribuição dos produtos a partir do próprio estabelecimento comercial. A recepcionista recebia, armazenava e enviava as mercadorias por meio de motoristas de aplicativo, revelaram as investigações. Os motoboys levavam os medicamentos em bolsas térmicas.

A Polícia Civil apreendeu centenas de fármacos irregulares, veículos e dinheiro.