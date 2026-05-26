Homem mata ex companheira com facada em novo caso de feminicídio no DF - (crédito: Divulgação / PMDF)

Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), às 1h30 desta terça-feira (26/5), após cometer um feminicídio a facadas contra a ex-companheira na região do Areal.

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Os agentes do 17º Batalhão da PM foram acionados via 190 para atender à ocorrência de esfaqueamento e, ao chegarem no local, encontraram uma mulher caída no chão, com ferimentos e sangramento grave. O solicitante repassou as características físicas do autor do crime, o que permitiu que os militares localizassem o indivíduo com as mesmas roupas e que carregava uma faca com manchas semelhantes a sangue.

Os policiais questionaram o homem, o qual relatou ter mantido um relacionamento amoroso com a vítima por alguns meses. Ainda segundo ele, após uma discussão que teria o ofendido, ele esfaqueou a ex-companheira. As autoridades o encaminharam à 21ª Delegacia de Polícia para que sejam tomadas as providências cabíveis. O suspeito tem passagens anteriores por porte de arma branca.

Segundo informações levantadas pela PMDF, os envolvidos seriam pessoas em situação de rua. Ainda no local, a vítima foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF) e, após a realização das medidas de primeiros socorros, foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga. Apesar do tratamento, o hospital informou às autoridades que a vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.

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Até o fim do mês de abril, a Secretaria de Estado de Segurança Pública havia registrado sete casos consumados de feminicídio. O órgão já havia alertado para um aumento na taxa desse crime, que entre 2024 e 2025 aumentou em 27% e demonstra um cenário alarmante no DF.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel