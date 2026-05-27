MP denuncia pré-candidato e mais 12 por fraude no transporte rural do DF

A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu investigação que resultou em denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra 13 pessoas suspeitas de integrar um esquema de lavagem de dinheiro ligado a fraudes no transporte público rural do DF e ao pagamento de propina a agentes públicos. Entre os denunciados está o pré-candidato a deputado distrital Pedro Henrique Viegas de Oliveira.

A apuração faz parte da Operação Old West, deflagrada em dezembro de 2023 pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia). A denúncia foi apresentada pelo MPDFT em abril e recebida pela Justiça em 5 de maio. Todos os investigados passaram à condição de réus.

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Segundo o Ministério Público, o grupo teria praticado 4.590 atos de lavagem de dinheiro entre janeiro de 2018 e janeiro de 2024. Dois denunciados respondem apenas por lavagem de capitais. Os demais também foram acusados de associação criminosa.

De acordo com as investigações, empresários do setor de transporte coletivo e escolar rural comandariam o esquema, que utilizava empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e movimentações financeiras fracionadas para ocultar a origem dos recursos.

A denúncia aponta que cerca de R$ 20 milhões foram movimentados por meio de transferências entre empresas do mesmo grupo econômico, saques em espécie e depósitos pulverizados. Os investigadores também identificaram indícios de empresas sem funcionamento nos endereços registrados na Receita Federal.

Ainda segundo o MPDFT, empresas ligadas ao grupo receberam mais de R$ 190 milhões em contratos públicos e pagamentos feitos por órgãos governamentais entre 2018 e 2024.

A Operação Old West é um desdobramento da Operação Trickster, que investigou fraudes no sistema de transporte rural do Distrito Federal, incluindo simulação de viagens, uso irregular de créditos de transporte e corrupção de agentes responsáveis pela fiscalização do sistema. A reportagem tenta contato com a defesa do pré-candidato.