Carrascal não descarta saída, e Flamengo aguarda propostas após a Copa

Multado pelo Flamengo pela terceira vez em 2026, o colombiano Jorge Carrascal não descarta uma saída do clube. O meia, que completou 28 anos na última segunda-feira (25), já conversou com agentes sobre o movimento de carreira. As informações são do jornalista Diogo Dantas, de "O Globo".

Carrascal vai disputar a Copa do Mundo pela seleção da Colômbia. Com uma grande vitrine na maior competição do futebol, um bom desempenho do meia pode despertar o interesse de clubes europeus que têm a capacidade de fazer o investimento no atleta.

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O Flamengo aceita vender o jogador caso receba uma proposta interessante. O clube desembolsou 12 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões) para comprar Carrascal, que chegou ao Brasil em agosto de 2025. Desde então, ele acumula 52 jogos disputados, com seis gols e nove assistências com a camisa do Flamengo.

Apesar dos números aceitáveis, questões disciplinares e extracampo têm incomodado a diretoria rubro-negra, que já puniu o atleta três vezes pelas expulsões ocorridas em 2026. Carrascal têm sido alvo constante da torcida por organizar e participar de festas entre as partidas e treinos do Flamengo, especialmente em momentos conturbados.

No último domingo (25), um dia após sua expulsão mais recente, comemorou seu aniversário de 28 anos com uma festa em seu condomínio no Rio de Janeiro. Insatisfeita com a passagem do jogador pela Gávea, uma torcida organizada do Flamengo apareceu do lado de fora de sua casa visando cobrar o atleta por mais uma expulsão na temporada.