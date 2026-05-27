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Quarta (27/5) amanhece com 14°, mas a temperatura sobe ao longo do dia

Nebulosidade pode aumentar ao longo do dia, mas DF segue sem previsão de chuva e com tempo firme até sábado

Dia amanhace frio no DF, registrando 14° nos termômetros! - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Dia amanhace frio no DF, registrando 14° nos termômetros! - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Registrando a menor temperatura do ano, nesta quarta-feira (27/5), o Distrito Federal amanheceu frio, mas com o tempo firme. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros registraram mínima de 14° nas primeiras horas do dia, com nebulosidade, mas poucas chances de chuva.

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Ao longo da tarde, a máxima prevista deve chegar aos 27° em Brasília, enquanto em outras regiões do DF os termômetros podem alcançar os 29°. Segundo o meteorologista Lucas Coelho, não há previsão de chuva para esta quarta-feira, apesar da possibilidade de aumento da nebulosidade ao longo do dia. “A tendência é de manutenção do tempo firme nos próximos dias, com poucas mudanças nas condições atmosféricas até o fim da semana”, explicou o especialista.

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Ainda segundo Lucas, os ventos podem atingir velocidades de até 30 km/h, mas não devem impulsionar uma sensação de frio ao longo do dia, ou mesmo no período da noite, devido às altas temperaturas previstas. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 40% nas horas mais quentes do dia.

De acordo com dados do Inmet, a previsão indica que o cenário de tempo seco e estável deve permanecer até sábado no DF. Após esse período, há pequenos sinais de retorno das chuvas em áreas isoladas da capital.

 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 27/05/2026 08:40
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