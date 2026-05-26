Cármen Lúcia defende ação permanente por igualdade entre homens e mulheres

Em conferência da OAB, Cármen Lúcia defendeu paridade de gênero e afirmou que a violência contra mulheres ameaça a democracia - (crédito: Roberto Rodrigues e Alex Bandeira)

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia participou, nesta terça-feira (26/5), da palestra magna de abertura da IV Conferência Distrital da Mulher Advogada, promovida pela Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Durante a abertura, realizada no Teatro Nacional Claudio Santoro, a magistrada afirmou que a igualdade de gênero prevista pela Constituição de 1988 ainda está longe de se concretizar na prática e defendeu a necessidade de um processo ativo e contínuo de “igualação” social e profissional entre homens e mulheres.

Segundo Cármen Lúcia, a igualdade jurídica, embora represente uma conquista fundamental, não garante, por si só, a igualdade material no cotidiano das mulheres. Para ela, o conceito de igualdade não deve ser compreendido como algo estático, mas como um movimento permanente de reparação histórica.

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“Precisamos lutar pela igualação, por uma ação permanente para nos tornarmos e sermos respeitadas por nós mesmas e pelos outros como iguais. Todos nós, brasileiras e brasileiros, nas mesmas condições, com as mesmas possibilidades de cumprir nossas vocações e talentos”, afirmou.

Em conferência da OAB, Carmén Lúcia defendeu paridade de gênero e afirmou que a violência contra mulheres ameaça a democracia (foto: Roberto Rodrigues e Alex Bandeira)

A ministra também chamou atenção para a sub-representação feminina em espaços de poder e decisão — inclusive em instituições como a própria OAB e os tribunais superiores — apontando esse cenário como reflexo de barreiras estruturais ainda persistentes.

Ao abordar a realidade da advocacia e do funcionalismo público, Cármen Lúcia relatou que mulheres continuam enfrentando cobranças desproporcionais e a necessidade de demonstrar constantemente competência para terem seu trabalho reconhecido em condições equivalentes às dos homens.

Segundo ela, a reivindicação das mulheres não diz respeito a privilégios, mas ao direito de exercer suas profissões sem a obrigação permanente de provar sua capacidade. Nesse contexto, defendeu que a paridade de gênero em instituições como os tribunais e a OAB não deve ser vista como concessão, mas como um “imperativo democrático”.

A ministra destacou que a desigualdade de gênero fragiliza a própria democracia brasileira e ressaltou que a transformação desse cenário exige o envolvimento de toda a sociedade, incluindo a participação ativa dos homens.

Em conferência da OAB, Carmén Lúcia defendeu paridade de gênero e afirmou que a violência contra mulheres ameaça a democracia (foto: Roberto Rodrigues e Alex Bandeira)

Além disso, Cármen Lúcia dedicou parte significativa de sua fala aos altos índices de violência doméstica e feminicídio no país. Ela criticou a permanência de comportamentos e teses jurídicas que, historicamente, buscaram transferir para as vítimas a responsabilidade pelas agressões sofridas. A ministra relembrou a campanha “Quem ama não mata”, surgida nos anos 1980, e classificou como tardio o fim definitivo da tese da “legítima defesa da honra”, rejeitada pelo STF.

Para a magistrada, mulheres brasileiras continuam sendo assassinadas simplesmente por serem mulheres. Em tom crítico, afirmou que “não há honra no sangue, não há amor na violência” e reforçou que o feminicídio representa a expressão mais brutal de uma sociedade que ainda, em muitos aspectos, insiste em enxergar a mulher como propriedade.



