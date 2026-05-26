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Igualdade de gênero

Cármen Lúcia defende ação permanente por igualdade entre homens e mulheres

Durante a abertura da IV Conferência Distrital da Mulher Advogada, promovida pela OAB/DF, magistrada afirmou que igualdade prevista na Constituição não se traduz na prática e pediu transformação social contínua

Em conferência da OAB, Cármen Lúcia defendeu paridade de gênero e afirmou que a violência contra mulheres ameaça a democracia - (crédito: Roberto Rodrigues e Alex Bandeira)
Em conferência da OAB, Cármen Lúcia defendeu paridade de gênero e afirmou que a violência contra mulheres ameaça a democracia - (crédito: Roberto Rodrigues e Alex Bandeira)

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia participou, nesta terça-feira (26/5), da palestra magna de abertura da IV Conferência Distrital da Mulher Advogada, promovida pela Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Durante a abertura, realizada no Teatro Nacional Claudio Santoro, a magistrada afirmou que a igualdade de gênero prevista pela Constituição de 1988 ainda está longe de se concretizar na prática e defendeu a necessidade de um processo ativo e contínuo de “igualação” social e profissional entre homens e mulheres.

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Segundo Cármen Lúcia, a igualdade jurídica, embora represente uma conquista fundamental, não garante, por si só, a igualdade material no cotidiano das mulheres. Para ela, o conceito de igualdade não deve ser compreendido como algo estático, mas como um movimento permanente de reparação histórica.

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“Precisamos lutar pela igualação, por uma ação permanente para nos tornarmos e sermos respeitadas por nós mesmas e pelos outros como iguais. Todos nós, brasileiras e brasileiros, nas mesmas condições, com as mesmas possibilidades de cumprir nossas vocações e talentos”, afirmou.

Em conferência da OAB, Carmén Lúcia defendeu paridade de gênero e afirmou que a violência contra mulheres ameaça a democracia
Em conferência da OAB, Carmén Lúcia defendeu paridade de gênero e afirmou que a violência contra mulheres ameaça a democracia (foto: Roberto Rodrigues e Alex Bandeira)

A ministra também chamou atenção para a sub-representação feminina em espaços de poder e decisão — inclusive em instituições como a própria OAB e os tribunais superiores — apontando esse cenário como reflexo de barreiras estruturais ainda persistentes.

Ao abordar a realidade da advocacia e do funcionalismo público, Cármen Lúcia relatou que mulheres continuam enfrentando cobranças desproporcionais e a necessidade de demonstrar constantemente competência para terem seu trabalho reconhecido em condições equivalentes às dos homens.

Segundo ela, a reivindicação das mulheres não diz respeito a privilégios, mas ao direito de exercer suas profissões sem a obrigação permanente de provar sua capacidade. Nesse contexto, defendeu que a paridade de gênero em instituições como os tribunais e a OAB não deve ser vista como concessão, mas como um “imperativo democrático”.

A ministra destacou que a desigualdade de gênero fragiliza a própria democracia brasileira e ressaltou que a transformação desse cenário exige o envolvimento de toda a sociedade, incluindo a participação ativa dos homens.

Em conferência da OAB, Carmén Lúcia defendeu paridade de gênero e afirmou que a violência contra mulheres ameaça a democracia
Em conferência da OAB, Carmén Lúcia defendeu paridade de gênero e afirmou que a violência contra mulheres ameaça a democracia (foto: Roberto Rodrigues e Alex Bandeira)

Além disso, Cármen Lúcia dedicou parte significativa de sua fala aos altos índices de violência doméstica e feminicídio no país. Ela criticou a permanência de comportamentos e teses jurídicas que, historicamente, buscaram transferir para as vítimas a responsabilidade pelas agressões sofridas. A ministra relembrou a campanha “Quem ama não mata”, surgida nos anos 1980, e classificou como tardio o fim definitivo da tese da “legítima defesa da honra”, rejeitada pelo STF.

Para a magistrada, mulheres brasileiras continuam sendo assassinadas simplesmente por serem mulheres. Em tom crítico, afirmou que “não há honra no sangue, não há amor na violência” e reforçou que o feminicídio representa a expressão mais brutal de uma sociedade que ainda, em muitos aspectos, insiste em enxergar a mulher como propriedade.

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    Em conferência da OAB, Carmén Lúcia defendeu paridade de gênero e afirmou que a violência contra mulheres ameaça a democracia Foto: Roberto Rodrigues e Alex Bandeira
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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 26/05/2026 20:12 / atualizado em 26/05/2026 20:14
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