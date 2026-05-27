PCDF prende líder de quadrilha especializada em furtos de Hilux

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, nesta quarta-feira (27/5), um mandado de prisão preventiva contra um homem identificado como Bruno Santos Andrade, no âmbito da operação Pantanal. A ofensiva ocorreu por intermédio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), com atuação operacional de equipes da Delegacia de Repressão a Furto de Veículos (DRFV), e contou com o apoio de policiais civis do Mato Grosso do Sul.

Segundo as investigações, Bruno integrava a cúpula de uma organização criminosa voltada à prática de furtos de caminhonetes Hilux e SW4. No grupo, ele atuava como liderança estratégica, sendo responsável, inclusive, pela execução direta das subtrações dos veículos de luxo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O investigado, natural de Goiás, tem extensa ficha criminal relacionada a delitos patrimoniais e atuava em diversas unidades da federação, utilizando o município de Valparaíso de Goiás como base operacional para as atividades ilícitas.

Segundo os elementos informativos reunidos durante a investigação, apenas no período em que permaneceu na capital sul-mato-grossense, em outubro de 2025, Bruno teria participado de cinco furtos qualificados de veículos.

Após o cumprimento da ordem judicial, foram adotadas as providências formais de Polícia Judiciária cabíveis, permanecendo o preso à disposição do Poder Judiciário.

