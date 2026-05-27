Técnicos acusados por mortes em UTI serão ouvidos pela Justiça

Investigados pela morte de três pacientes no Hospital Anchieta, em Taguatinga, os técnicos de enfermagem Amanda Rodrigues de Sousa, Marcos Vinicius Silva Barbosa de Araújo e Marcela Camilly Alves da Silva participarão de audiências de instrução e julgamento. As sessões ocorrem nos dias 27 e 29 de maio, e 1° de junho, às 14h, agendadas pelo Tribunal do Júri de Taguatinga.

Os pacientes estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade e vieram à óbito de maneira suspeita no final de 2025, o que gerou a denúncia pela instituição contra os profissionais. A previsão é de que as testemunhas sejam escutadas e, posteriormente, os réus sejam interrogados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O caso segue em segredo de Justiça, e os depoimentos poderão acompanhados exclusivamente pelas partes interessadas, participantes do processo. Durante a atual fase de audiências, serão analisadas as provas relativas ao ocorrido, assim como serão escutados acusação e defesa, sem o veredito final.

Mortes

As vítimas assassinadas foram a professora aposentada Miranilde Pereira da Silva, 75, o servidor da Caesb João Clemente, 63, e o servidor dos Correios Marcos Moreira, 33. A investigação dos casos começou na véspera de Natal de 2025.

A PCDF foi procurada pelo Hospital Anchieta e informada que a Comissão de Óbitos havia identificado a possibilidade de três homicídios terem ocorrido nos leitos da UTI da instituição. Por meio do acesso a prontuários e a imagens de câmeras de segurança, foi detectado o comportamento suspeito dos três técnicos de enfermagem na ocasião em que dois pacientes internados morreram de forma suspeita.

Diante da suspeita, o hospital passou a investigar outras mortes ocorridas nesse mesmo padrão e detectou, em 1º de dezembro, um terceiro óbito. Finalizada a auditoria interna, a instituição comunicou o caso à polícia. A investigação se tornou prioritária no momento em que a equipe foi informada que Marcos — demitido do Anchieta — estava trabalhando na UTI neonatal de um hospital infantil, também em Taguatinga.

Em uma força-tarefa entre a Coordenação de Homicídios e Proteção à Pessoa (CHPP), o Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística, foram expedidos os mandados de busca e apreensão, em 12 de janeiro, e, três dias depois, os envolvidos foram presos temporariamente em Taguatinga, Brazlândia e Águas Lindas (GO).

Marcos, o principal investigado, era quem injetava as substâncias nas veias dos pacientes, segundo as investigações. Também estudante de fisioterapia, ele trabalhou em vários hospitais, públicos e privados, por cerca de cinco anos e, há um ano, estava no Anchieta.