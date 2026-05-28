Quem é Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB

Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, foi preso em 16 de abril de 2026 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Paulo Henrique Costa presidiu o Banco de Brasília (BRB) entre 2019 e 2025, período em que comandou uma série de mudanças na atuação da instituição e conduziu negociações estratégicas. O executivo chegou ao cargo após indicação do então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

Formado em administração de empresas, PHC possui especializações na área financeira em universidades do exterior e tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Antes de assumir o comando do BRB, trabalhou na Caixa Econômica Federal desde 2001, onde ocupou o cargo de vice-presidente de Clientes, Negócios e Transformação Digital.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

À frente do BRB, Paulo Henrique Costa participou do processo de expansão digital da instituição e liderou discussões envolvendo a tentativa de compra do Banco Master. Segundo os autos da investigação da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, o executivo defendia a aquisição como uma alternativa para enfrentar a crise financeira da instituição privada.

Prisão

Paulo Henrique Costa foi afastado da presidência do BRB em novembro de 2025, após decisão de Ibaneis Rocha. Depois disso, começou a ser investigado por suspeita de descumprimento de práticas de governança e por permitir operações sem lastro envolvendo o Banco Master. Em 16 de abril de 2026, PHC foi preso pela operação Operação Compliance.