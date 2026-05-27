"Conseguimos resolver uma crise em menos de 50 dias", diz Celina, emocionada

Em um discurso emocionado, a governadora do DF, Celina Leão (PP) afirmou, nesta quarta-feira (27/5), que o Governo do Distrito Federal conseguiu “resolver a crise do BRB em menos de 50 dias” e retirar o banco de qualquer risco de liquidação ou intervenção. A fala ocorreu um dia após a audiência de conciliação realizada no Supremo Tribunal Federal (STF), conduzida pelo ministro Luiz Fux, que resultou em um acordo entre o GDF e a União para viabilizar a recuperação financeira da instituição.

“Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia que nós retiramos o BRB de qualquer tipo de risco, de liquidação, de intervenção, de qualquer dano ao erário. Nós conseguimos resolver uma crise em menos de 50 dias”, declarou Celina, ao lado da nova chefe da Procuradoria-Geral do DF, Diana de Almeida Ramos.

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Durante a fala, a chefe do executivo local revelou que havia colocado como prioridade pessoal salvar o banco público do Distrito Federal. “Uma profeta falou para mim que era bom fazer uma lista do que eu gostaria. E eu cheguei em casa e fiz uma lista de pedidos a Deus. E eu não tenho nenhum pedido naquela lista que seja para mim, pessoal. E o primeiro pedido que estava na lista era salvar o BRB”, contou, emocionada.

Celina ressaltou o impacto econômico da instituição para o Distrito Federal e afirmou que a preservação do banco representa a manutenção de milhares de empregos e da arrecadação local. “São mais de 6 mil empregos. É um banco que fomenta o nosso Estado. Só de impostos gera R$ 1 bilhão e 800 milhões por ano aqui no Distrito Federal”, disse.

Ao elogiar a atuação da nova procuradora-geral, Celina relatou que a estratégia jurídica construída pela Procuradoria foi decisiva para o acordo firmado no STF. Segundo ela, a ideia inicial era ingressar com um mandado de segurança, mas a equipe jurídica optou por outro caminho. “Eu falei com a Diana: ‘vamos entrar com mandado de segurança’. Ela olhou e falou: ‘o instrumento será outro’. E não importa qual foi o instrumento. O importante é que ontem, no STF, nós conseguimos fazer um acordo com a União”, afirmou.

A governadora também disse que o desfecho demonstra capacidade de diálogo, responsabilidade e institucionalidade, inclusive com o Governo Federal. “Acima de qualquer questão ideológica, para mim tem a minha cidade. E pela minha cidade, todas as vezes que precisar manter o diálogo, eu o farei”, declarou.

A audiência no STF foi conduzida após o GDF acionar a Corte para tentar destravar uma operação bilionária de capitalização do BRB, em meio à crise desencadeada pelas operações envolvendo o Banco Master. O acordo construído entre o GDF, a União e instituições financeiras busca garantir liquidez ao banco e afastar riscos regulatórios.

Celina também agradeceu aos procuradores do DF envolvidos na construção da ação judicial e citou o ministro Luiz Fux pela mediação do acordo. “O Distrito Federal tem orgulho de vocês. Essa é apenas uma de várias outras que nós iremos ganhar também”, afirmou.

Segundo a governadora, o GDF já solicitou ao ministro André Mendonça a separação dos recursos ligados às garantias do Distrito Federal dentro das negociações envolvendo o banco.