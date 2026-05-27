BRB muda regras do aumento de capital para acelerar entrada de recursos

O Banco de Brasília (BRB) anunciou, nesta quarta-feira (27/5), ajustes no processo de aumento de capital da instituição para acelerar a autorização da operação junto ao Banco Central (BC). Em fato relevante divulgado ao mercado, o banco informou que poderá realizar homologações parciais do aumento de capital à medida que os recursos forem subscritos e integralizados pelos acionistas.

Segundo o BRB, a mudança permitirá que parte dos valores aportados já produza efeitos no capital da instituição, antes mesmo do encerramento completo da oferta de ações. O banco afirmou que o modelo poderá ser utilizado até o montante de R$ 8,8 bilhões. “Poderão ser realizadas homologações parciais do aumento de capital, sem encerrar o processo, até o montante de R$ 8,8 bilhões. Esse modelo permite que os recursos aportados passem a produzir efeitos no capital do banco de forma gradual, sem prejuízo das etapas remanescentes”, informou a instituição em nota à imprensa.

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Na prática, a medida busca dar mais rapidez ao processo de capitalização em meio à crise financeira enfrentada pelo banco, após os desdobramentos das investigações envolvendo o Banco Master, e às vésperas do prazo final para divulgação dos balanços atrasados de 2025 e do primeiro trimestre de 2026.

O banco também prorrogou até 3 de junho o prazo para que acionistas exerçam o direito de preferência na compra das novas ações emitidas na operação. Segundo o BRB, a decisão foi tomada para preservar os direitos dos investidores diante das mudanças anunciadas.

“Com o objetivo de preservar o direito de todos os acionistas, independentemente de exercerem ou não o direito de preferência, o prazo de exercício foi prorrogado até 3 de junho”, informou o banco.

Apesar das homologações parciais, o aumento de capital continuará em andamento, incluindo futuras etapas de sobras e rateio das ações eventualmente não adquiridas na primeira fase da oferta.