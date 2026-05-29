Eventos movimentam o fim de semana alteram o trânsito no DF

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizará intervenções no trânsito entre sábado (30/5) e domingo (31/5) em diferentes regiões do DF por causa de eventos religiosos, esportivos e culturais. As ações ocorrerão na Asa Sul, Eixo Monumental, Guará, Ceilândia, Sobradinho e Parque da Cidade.

Caminhada Mariana

Neste sábado (30/5), será realizada a 40ª Caminhada Mariana, romaria em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. O percurso de 32 quilômetros sairá da Paróquia São Sebastião, no Gama, com destino à Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na Asa Sul. A caminhada terá início às 19h30 e deve reunir cerca de 5 mil fiéis.

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As ações de trânsito serão coordenadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) e pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), com apoio do Detran-DF.

No domingo (31/5), a partir das 5h30, também haverá interdições na Asa Sul para a passagem dos participantes. Na altura da 114 Sul, o Eixinho Oeste (ERSW) será fechado, com desvio do tráfego para a tesourinha da 113 Sul. O acesso ao ERSW pela tesourinha da 112 Sul também será bloqueado.

Os acessos do Eixinho Leste (ERSL) para o ERSW, nas alturas das quadras 109 e 111 Sul, ficarão fechados. Haverá ainda bloqueios nos acessos do ERSW para o comércio da 107 Sul e para a tesourinha da 108 Sul.

A via de ligação entre as quadras 207 e 107 Sul será interditada, com o fluxo direcionado para a tesourinha do ERSL. Já o acesso ao comércio da 108 Sul será fechado na altura do restaurante Vasto. A via W1 Sul, no sentido Igrejinha, será bloqueada na rotatória da 307 Sul. A previsão é que os fiéis cheguem à Igrejinha Nossa Senhora de Fátima por volta das 6h30.

Peregrinação ao Santuário Dom Bosco

Também no sábado (30/5), a partir das 7h, ocorrerá a Peregrinação ao Santuário Dom Bosco 2026. Os participantes sairão da Capela Nossa Senhora das Dores, no Jardim Botânico, com destino ao Santuário Dom Bosco, na Asa Sul.

A PMDF acompanhará os peregrinos até a Ponte JK. O trajeto seguirá pela Avenida das Paineiras, DF-001, DF-027 e Ponte JK. A partir do Clube de Golfe, o acompanhamento será realizado pelo Detran-DF até o destino final.

Os participantes passarão ainda pela DF-004, Palácio Presidencial, Eixo Monumental e W3 Sul. No Eixo Monumental, os pedestres utilizarão inicialmente a faixa da direita da via N1 até o Teatro Nacional. Depois, seguirão pela faixa da esquerda até a Torre de TV, acessando em seguida a W3 Sul em direção ao Santuário Dom Bosco.

Bloqueios viários serão realizados ao longo de todo o percurso para garantir a segurança dos peregrinos. O encerramento está previsto para as 14h.

Procissão e Rua do Lazer no Guará

No domingo (31/5), o Detran-DF fará intervenções no Guará II durante a Procissão Caminhada Mariana. A concentração dos fiéis será às 15h30, no estacionamento da Paróquia Maria Imaculada, na EQ 15/17.

A caminhada terá início às 16h, passando em frente à 4ª Delegacia de Polícia e seguindo pela Avenida Contorno em direção à estação do metrô. Depois, o grupo contornará as quadras EQ 13 e EQ 15, acessará a avenida central da EQ 17 e retornará à igreja. A previsão é de término às 17h30.

Também no domingo, será realizada a Rua do Lazer do Guará. Das 6h às 17h, os acessos à Avenida Central do Guará II, no trecho entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, na EQ 31/33, permanecerão fechados.

Festa Junina em Ceilândia

Em Ceilândia, o evento Sesc Tradições Juninas será realizado no sábado (30) e domingo (31), nas proximidades do Sesc Ceilândia.

A partir das 15h, equipes da PMDF, com apoio do Detran-DF, interditarão os acessos à via P1 Norte, em frente ao Sesc. Próximo à QNP 5, será implantada sinalização temporária para proibir estacionamento ao longo do meio-fio. Áreas específicas serão destinadas ao embarque e desembarque de táxis e veículos de transporte por aplicativo.

Passeio Ciclístico em Sobradinho

Em Sobradinho, o Passeio Ciclístico Matsumoto ocorrerá no sábado (30/5). A concentração será às 7h30, em frente ao Matsumoto Centro Médico, na Quadra 5. As ações de trânsito serão realizadas pelo Detran-DF e pela PMDF. Nesta sexta-feira (29/5), a partir das 22h, o estacionamento ao lado do centro médico será interditado.

No sábado, os ciclistas sairão às 9h em direção à Quadra 10. O percurso seguirá pela Avenida do Contorno, passando pelo Hospital Regional de Sobradinho e pelo 13º Batalhão da Polícia Militar, antes do retorno ao ponto inicial. Equipes de fiscalização acompanharão todo o trajeto para garantir a segurança e a fluidez do trânsito. O encerramento está previsto para as 14h.

Corrida pela Vida na Esplanada

Na Esplanada dos Ministérios, a Corrida pela Vida será realizada no sábado (30/5), com percursos de 3 km, 5 km e 10 km pelas vias S1, N1 e via Palácio Presidencial. A largada e a chegada ocorrerão na Avenida José Sarney.

A partir das 16h30, a via S1 será bloqueada na altura do Museu da República, com desvio do tráfego para a L2 Sul. Motoristas que seguirem pela L2 Sul em direção à Esplanada serão direcionados para o Buraco do Tatuí.

O acesso ao estacionamento da Catedral de Brasília será permitido apenas pelo túnel da Cúria, na via S2. Na Esplanada, a faixa da direita da S1 será reservada para saída de veículos dos ministérios até a altura do Palácio do Itamaraty, onde o fluxo será direcionado para a S2.

Na via N1, os acessos pela via Palácio Presidencial e pela L4 Norte serão fechados. O bloqueio ocorrerá desde o quartel do Corpo de Bombeiros Militar do DF até a ligação entre as vias N1 e S1, próximo à Catedral. A faixa mais à direita da N1 ficará reservada para veículos de emergência do Corpo de Bombeiros. As demais faixas serão utilizadas pelos corredores.

Também haverá interdição na via Palácio Presidencial, no sentido Palácio do Jaburu, com desvio do tráfego para a Estrada Parque das Nações (L4). A previsão é que as vias sejam liberadas a partir das 23h.

Corrida Rede Multifla no Parque da Cidade

No Parque da Cidade será realizada a Corrida Rede Multifla neste sábado (30/5) e domingo (31/5). No primeiro dia, o evento será voltado ao público infantil, no estacionamento nº 1. Das 7h às 12h, o Detran-DF fará patrulhamento na região para coibir infrações e garantir a segurança viária. Já no domingo, a corrida terá percursos de 3 km, 5 km, 10 km e 21 km pela via interna do parque, no sentido horário. A largada e a chegada ocorrerão no estacionamento nº 1.

A partir das 5h, a via interna no sentido horário será interditada. Todos os retornos de acesso serão bloqueados e os veículos poderão circular apenas no sentido anti-horário. O acesso ao Parque da Cidade pela via S1, na altura do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), também será fechado. A previsão é que as vias sejam liberadas às 10h.

Corrida Centauro Desbrava

No domingo (31), o Detran-DF realizará interdições no Eixo Rodoviário Oeste (ERWN) para a Corrida Centauro Desbrava. A partir das 6h30, o bloqueio ocorrerá nas proximidades do Shopping Conjunto Nacional, com desvio do fluxo de veículos para o Setor Hoteleiro Norte (SHN).

O evento contará com percursos de 5 km e 10 km pelo Eixão Norte e Eixão Sul. A largada e a chegada ocorrerão em frente ao Conjunto Nacional. As intervenções no trânsito devem terminar às 10h.