Associação lamenta morte de moradora de Brasília em safári na África

Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal (Advocef) lamentou a morte de Meire Aparecida de Amorim, que morreu após o carro no qual ela estava capotar, durante um safári na Namíbia, na África, na última sexta-feira (29/5).

Em nota, a associação prestou solidariedade à família de Meire. "Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade e condolências a todos os familiares e amigos, expressando nossos mais sinceros sentimentos e desejando que encontrem conforto e força para enfrentar essa inestimável perda."

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Meire nasceu em Minas Gerais e trabalhava como advogada na GEATR-DF, da Caixa Econômica Federal. As informações sobre o velório e enterro serão divulgadas posteriormente, após o processo de translado do corpo até o Brasil. Meire morava em Brasília com o marido.