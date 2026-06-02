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Morte no safari

Associação lamenta morte de moradora de Brasília em safári na África

Acidente ocorreu na sexta-feira (29/5) durante um passeio entre Sesriem e a cidade litorânea Walvis Bay. Associação de Advogados da Caixa lamentou a morte da funcionária

Nascida em Minas, Meire morava e trabalhava em Brasília - (crédito: Reprodução)
Nascida em Minas, Meire morava e trabalhava em Brasília - (crédito: Reprodução)

Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal (Advocef) lamentou a morte de Meire Aparecida de Amorim, que morreu após o carro no qual ela estava capotar, durante um safári na Namíbia, na África, na última sexta-feira (29/5). 

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Em nota, a associação prestou solidariedade à família de Meire. "Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade e condolências a todos os familiares e amigos, expressando nossos mais sinceros sentimentos e desejando que encontrem conforto e força para enfrentar essa inestimável perda."

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Meire nasceu em Minas Gerais e trabalhava como advogada na GEATR-DF, da Caixa Econômica Federal. As informações sobre o velório e enterro serão divulgadas posteriormente, após o processo de translado do corpo até o Brasil. Meire morava em Brasília com o marido. 

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 02/06/2026 18:47
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