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Mulher é morta após ser atropelada por carro em alta velocidade no Arapoanga

Câmeras de segurança registraram o momento do impacto na manhã desta terça-feira. A costureira Elcina Pereira, de 58 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Autor confessou ter usado entorpecentes e foi preso

Elcina Pereira tinha 58 anos e era aposentada - (crédito: Material cedido ao Correio)
Elcina Pereira tinha 58 anos e era aposentada - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma pedestre morreu após ser violentamente atropelada no Setor Habitacional Arapoanga na manhã desta terça-feira (2/6). A vítima foi identificada como a aposentada Elcina Pereira, de 58 anos, que também trabalhava realizando bicos como costureira e completaria 59 anos no próximo dia 11 de julho. Esse é o terceiro atropelamento fatal ocorrido no Distrito Federal nos últimos três dias. 

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Um vídeo obtido pela reportagem registrou o momento exato do atropelamento. As imagens mostram quando um Chevrolet Prisma branco atinge a mulher em cheio e em alta velocidade, arremessando o seu corpo contra a entrada dos comércios locais. Devido ao forte teor do registro, o material não será divulgado em respeito aos familiares.

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Ao chegar ao endereço, o Corpo Militar de Bombeiros do DF (CBMDF) realizou o isolamento imediato da área e iniciou o atendimento, seguindo o protocolo de trauma. No entanto, os socorristas constataram que Elcina já apresentava lesões e sinais incompatíveis com a vida, vindo a óbito. Testemunhas ouvidas pelo Correio relataram que o motorista estava em alta velocidade. A via, estreita, costuma ter grande movimentação de pedestres. 

O motorista e uma passageira do automóvel envolvido permaneceram no ponto do acidente durante o atendimento. A mulher que viajava no banco do carona chegou a receber suporte psicológico e avaliação das equipes médicas dos bombeiros, mas estava estável e não necessitou de transporte para unidade hospitalar.

Segundo a Polícia Militar do DF (PMDF), o autor do atropelamento se recusou a fazer o teste de alcoolemia, mas confessou ter feito uso de entorpecentes e foi preso, levado à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). A PMDF fez um auto de constatação e assumiu a guarda do local para resguardar a cena até a chegada da perícia técnica da Polícia Civil do DF (PCDF). 

  • Veículo também atingiu uma loja de artigos de celular
    Veículo também atingiu uma loja de artigos de celular Ana Carolina Alves/CB/DA Press
  • Veículo também atingiu uma loja de artigos de celular
    Veículo também atingiu uma loja de artigos de celular Ana Carolina Alves/CB/DA Press
  • Motorista admitiu ter usado drogas e foi preso
    Motorista admitiu ter usado drogas e foi preso Ana Carolina Alves/CB/DA Press
  • Motorista admitiu ter usado drogas e foi preso
    Motorista admitiu ter usado drogas e foi preso Ana Carolina Alves/CB/DA Press
  • Sinistro ocorreu na manhã desta terça-feira no Arapoanga
    Sinistro ocorreu na manhã desta terça-feira no Arapoanga Divulgação/CBMDF
  • Elcina Pereira tinha 58 anos e era aposentada
    Elcina Pereira tinha 58 anos e era aposentada Material cedido ao Correio

Outros casos

No último sábado (31/5), dois pedestres morreram atropelados no DF. O primeiro caso, ocorrido em Santa Maria, envolveu uma mulher, encontrada caída na pista com traumatismo craniano grave e em parada cardíaca. Apesar das manobras de reanimação, ela morreu ainda no local. O motorista prestou socorro, e o sinistro é investigado pela 20ª DP (Gama). 

À noite, um homem de 52 anos foi encontrado já sem vida nas proximidades de um supermercado, na Estância Mestre D'Armas, em Planaltina. Segundo a PCDF, o veículo envolvido fugiu do local e o autor ainda não foi identificado. A investigação está a cargo da 16ª DP.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Letícia Mouhamad e Carlos Silva
postado em 02/06/2026 10:43 / atualizado em 02/06/2026 11:18
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