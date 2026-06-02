Mulher é morta após ser atropelada por carro em alta velocidade no Arapoanga

Uma pedestre morreu após ser violentamente atropelada no Setor Habitacional Arapoanga na manhã desta terça-feira (2/6). A vítima foi identificada como a aposentada Elcina Pereira, de 58 anos, que também trabalhava realizando bicos como costureira e completaria 59 anos no próximo dia 11 de julho. Esse é o terceiro atropelamento fatal ocorrido no Distrito Federal nos últimos três dias.

Um vídeo obtido pela reportagem registrou o momento exato do atropelamento. As imagens mostram quando um Chevrolet Prisma branco atinge a mulher em cheio e em alta velocidade, arremessando o seu corpo contra a entrada dos comércios locais. Devido ao forte teor do registro, o material não será divulgado em respeito aos familiares.

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Ao chegar ao endereço, o Corpo Militar de Bombeiros do DF (CBMDF) realizou o isolamento imediato da área e iniciou o atendimento, seguindo o protocolo de trauma. No entanto, os socorristas constataram que Elcina já apresentava lesões e sinais incompatíveis com a vida, vindo a óbito. Testemunhas ouvidas pelo Correio relataram que o motorista estava em alta velocidade. A via, estreita, costuma ter grande movimentação de pedestres.

O motorista e uma passageira do automóvel envolvido permaneceram no ponto do acidente durante o atendimento. A mulher que viajava no banco do carona chegou a receber suporte psicológico e avaliação das equipes médicas dos bombeiros, mas estava estável e não necessitou de transporte para unidade hospitalar.

Segundo a Polícia Militar do DF (PMDF), o autor do atropelamento se recusou a fazer o teste de alcoolemia, mas confessou ter feito uso de entorpecentes e foi preso, levado à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). A PMDF fez um auto de constatação e assumiu a guarda do local para resguardar a cena até a chegada da perícia técnica da Polícia Civil do DF (PCDF).

















Outros casos

No último sábado (31/5), dois pedestres morreram atropelados no DF. O primeiro caso, ocorrido em Santa Maria, envolveu uma mulher, encontrada caída na pista com traumatismo craniano grave e em parada cardíaca. Apesar das manobras de reanimação, ela morreu ainda no local. O motorista prestou socorro, e o sinistro é investigado pela 20ª DP (Gama).

À noite, um homem de 52 anos foi encontrado já sem vida nas proximidades de um supermercado, na Estância Mestre D'Armas, em Planaltina. Segundo a PCDF, o veículo envolvido fugiu do local e o autor ainda não foi identificado. A investigação está a cargo da 16ª DP.