Presidente do BRB vai à CLDF em junho prestar esclarecimentos

Presidente do BRB vai à CLDF ainda em junho prestar esclarecimentos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, irá à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) ainda neste mês de junho para prestar esclarecimentos quanto à situação do banco. A princípio, ele deveria comparecer na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (Ceof) nesta quarta-feira (3/6), mas informou a impossibilidade de comparecimento "em decorrência de motivos supervenientes". A informação foi publicada no Diário da Câmara Legislativa (DCL) desta quarta.

Uma vez que o presidente havia sido convocado também para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), ficou definido que ele irá uma vez e participará de uma reunião conjunta da Ceof e da CCJ. Ao Correio, o presidente da Ceof, deputado Eduardo Pedrosa (União), informou que a reunião será aberta e "de preferência, no plenário da Câmara".

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