InícioCidades DF
POLÍTICA

Presidente do BRB vai à CLDF em junho prestar esclarecimentos

Nelson de Souza compareceria à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (Ceof) nesta quarta-feira (3/6), mas informou a impossibilidade de comparecimento "em decorrência de motivos supervenientes"

Presidente do BRB vai à CLDF ainda em junho prestar esclarecimentos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Presidente do BRB vai à CLDF ainda em junho prestar esclarecimentos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, irá à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) ainda neste mês de junho para prestar esclarecimentos quanto à situação do banco. A princípio, ele deveria comparecer na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (Ceof) nesta quarta-feira (3/6), mas informou a impossibilidade de comparecimento "em decorrência de motivos supervenientes". A informação foi publicada no Diário da Câmara Legislativa (DCL) desta quarta.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Uma vez que o presidente havia sido convocado também para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), ficou definido que ele irá uma vez e participará de uma reunião conjunta da Ceof e da CCJ. Ao Correio, o presidente da Ceof, deputado Eduardo Pedrosa (União), informou que a reunião será aberta e "de preferência, no plenário da Câmara". 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 03/06/2026 17:51
SIGA
x