Pista de velocidade é inaugurada no Parque da Cidade

A pista e o equipamento foram doados após a última edição dos Jogos da Juventude, realizada no ano passado, no DF - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Após grande sucesso nos Jogos da Juventude de 2025, o Comitê Olímpico Brasileiro acertou com o Governo do Distrito Federal a doação da pista de velocidade usada na edição sediada em Brasília. A inauguração ocorreu na tarde desta quarta-feira (3/6), no estacionamento 10 do Parque da Cidade.

O Secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, comentou sobre a parceria entre o GDF e o Comitê Olímpico Brasileiro. "O legado do Jogos da Juventude, realizados no ano passado, foi essa pista. Recebemos diversos corredores aos fins de semana, e isso vai movimentar ainda mais o parque", afirmou. Além de atletas de elite e corredores casuais, o titular da pasta acredita que a nova pista será importante para incentivar a prática esportiva entre os jovens. "Isso pode ser uma porta de entrada, um celeiros para novos talentos", acrescentou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Encontro em Brasília reúne mais de mil agentes populares

A pista, com o medidor de velocidade, irá funcionar da seguinte forma: o atleta realiza uma arrancada e tem cerca de 30 metros para acelerar, atingindo sua velocidade máxima. Ao passar pelo ponto de captação, um radar registra a velocidade exata do atleta.













A nova forma de correr chamou a atenção dos corredores. Michel Alves, 43 anos, e Luiza Giovenardi, 28, se interessaram pelo novo desafio no Parque da Cidade. "Eu acredito que é uma novidade muito interessante para quem pratica velocidade. Facilita até para a pessoa acompanhar sua evolução nos treinos", afirmou Michel.

Luiza avaliou que a pista irá estimular novas pessoas a praticarem a modalidade. "A prática da corrida está crescendo muito, as pessoas estão se interessando cada vez mais. Acho que medir a velocidade estimula uma competição saudável entre os corredores e isso vai atrair mais pessoas para o esporte", acrescentou.

Além de registrar a velocidade dos corredores, o equipamento instalado também registra as marcas alcançadas pelos corredores e registra o vídeo da tentativa do atleta. O dispositivo foi idealizado pelo ex-atleta olímpico Fabiano Peçanha. Entre as características do equipamento, a resistência a intempéries foram destacadas por ele. "Além de ter funcionamento à base de energia solar, o que garante um funcionamento 24 horas por dia, também é bastante resistente, democratizando o acesso a esse recurso", disse.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates