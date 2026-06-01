ExpoTchê chega à 33ª edição de 4 a 14 de junho

Por Luiz Francisco*
O Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade recebe a 33ª edição da ExpoTchê, evento que celebra as tradições da cultura gaúcha. O festival contará com uma programação para toda a família, com shows da banda Nenhum de Nós, do cantor Vitor Kley e da Família Ortaça, além de feiras gastronômicas e de empreendorismo.
Realizada pela Rome Eventos, com parceria do Governo do Distrito Federal (GDF) e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o festival ocorre desde 1992 e é inspirado nos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis.
A ExpoTchê contará com três palcos, uma sala de projeção audiovisual e áreas temáticas que remetem às festas das colônias do Sul do Brasil. Ao longo do evento, serão 54 apresentações, a maioria voltada às culturas gaúchas. O festival terá um telão onde o público poderá assistir à estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.
O evento ocorre de 4 a 14 de junho. Os ingressos são nos valores de R$ 30 e R$ 15 (meia), sendo possível comprar através do site: https://www.ticketandgo.com.br/evento/33a-expotche. A entrada é franca na primeira hora de evento e para pessoas com roupas típicas.
Confira a programação:
04/06 – Quinta-feira
13h - Trinta Povos (Brasil, 2020, 80min), dirigido por Zeca Brito (mostra de cinema)
13h30 - Grupo Burzum (performance circense)
14h30 - Le Farfalle (música)
15h30 – Grupo de Dança Ana Terra
16h30 - Grupo Burzum (performance circense)
17h - Pará Yxapy (Brasil, 2021, 28min), dirigido por Luiz Alberto Cassol, Ricardo Almeida e Richard Serraria (mostra de cinema)
18h30 - Grupo Coração Gaúcho (dança)
20h30 - Família Ortaça (música)
05/06 – Sexta-feira
16h30 – Grupo Burzum (performance circense)
17h30 - Grupo Ana Terra (dança)
18h30 - Grupo Coração Gaúcho (dança)
18h30 - Cantata Sete Povos – Episódios 1 e 2 (Brasil, 2022, 40min), com direção de Omar L. de Barros Filho (mostra de cinema)
19h30 - Le Farfalle (música)
20h30 – Cristiano Quevedo (música)
06/06 – Sábado
12h30 - Grupo Ana Terra (dança)
13h - Trinta Povos (Brasil, 2020, 80min), dirigido por Zeca Brito (mostra de cinema)
13h30 - Grupo Sinuelo da Saudade (dança)
14h30 - Grupo Circense Burzum (performance circense)
16h - Grupo Coração Gaúcho (dança)
17h - Grupo Ana Terra (dança)
17h - Pará Yxapy (Brasil, 2021, 28min), dirigido por Luiz Alberto Cassol, Ricardo Almeida e Richard Serraria (mostra de cinema)
18h30 – Grupo Circense Burzum (performance circense)
20h30 – Le Farfalle (música)
07/06 – Domingo
12h30 - Grupo Ana Terra (dança)
13h - Trinta Povos (Brasil, 2020, 80min), dirigido por Zeca Brito (mostra de cinema)
13h30 – Grupo Coração Gaúcho (dança)
14h30 - Grupo Burzum (performance circense)
17h - Cancioneiros do Planalto (música)
17h - Cantata Sete Povos – Episódios 1 e 2 (Brasil, 2022, 40min), com direção de Omar L. de Barros Filho (mostra de cinema)
18h30 – Le Farfalle (música)
20h30 – A confirmar
08/06 – Segunda-feira
16h30 – Grupo Burzum (performance circense)
18h30 – Le Farfalle (música)
18h30 - Pará Yxapy (Brasil, 2021, 28min), dirigido por Luiz Alberto Cassol, Ricardo Almeida e Richard Serraria (mostra de cinema)
20h30 – Grupo Ana Terra (dança)
09/06 – Terça-feira
16h30 – Grupo Burzum (performance circense)
18h30 - Le Farfalle (música)
18h30 - Cantata Sete Povos – Episódios 1 e 2 (Brasil, 2022, 40min), com direção de Omar L. de Barros Filho (mostra de cinema)
20h30 – Bernardo Fortes (música)
10/06 – Quarta-feira
16h30 – Grupo Burzum (arte circense)
18h00 – Le Farfalle (música)
18h30 - Trinta Povos (Brasil, 2020, 80min), dirigido por Zeca Brito (mostra de cinema)
19h30 – Grupo Ana Terra (dança)
20h30 – Nenhum de Nós (música)
11/06 – Quinta-feira
16h30 – Grupo Burzum (performance circense)
17h30 – Grupo Ana Terra (dança)
18h30 – Grupo Coração Gaúcho (dança)
18h30 - Pará Yxapy (Brasil, 2021, 28min), dirigido por Luiz Alberto Cassol, Ricardo Almeida e Richard Serraria (mostra de cinema)
19h30 – Le Farfalle (música)
20h30 – Maskavo (música)
12/06 – Sexta-feira
16h30 – Grupo Burzum (performance circense)
17h30 – Grupo Ana Terra (dança)
18h30 - Grupo Burzum (performance circense)
18h30 - Cantata Sete Povos – Episódios 1 e 2 (Brasil, 2022, 40min), com direção de Omar L. de Barros Filho (mostra de cinema)
19h30 – Couro e Cordas (música)
20h30 – Vitor Kley (música)
13/06 – Sábado
12h30 - Grupo Ana Terra (dança)
13h - Trinta Povos (Brasil, 2020, 80min), dirigido por Zeca Brito (mostra de cinema)
13h30 – Grupo de Dança CTG Estância do Planalto (dança)
14h30 – Grupo Coração Gaúcho (dança)
16h – Grupo Burzum (performance circense)
17h - Pará Yxapy (Brasil, 2021, 28min), dirigido por Luiz Alberto Cassol, Ricardo Almeida e Richard Serraria (mostra de cinema)
17h30 – Grupo Ana Terra (dança)
18h30 – Grupo Coração Gaúcho (dança)
19h – Transmissão do jogo Brasil x Marrocos – palcos Tchê Bier e Principal
21h – Peão Farrapo (música)
14/06 – Domingo
12h30 – Grupo Ana Terra (dança)
13h - Pará Yxapy (Brasil, 2021, 28min), dirigido por Luiz Alberto Cassol, Ricardo Almeida e Richard Serraria (mostra de cinema)
13h30 – CTG Estância Gaúcha do Planalto (dança)
14h30 – Grupo Burzum (performance circense)
16h00 – Grupo Coração Gaúcho (dança)
17h - Cantata Sete Povos – Episódios 1 e 2 (Brasil, 2022, 40min), com direção de Omar L. de Barros Filho (mostra de cinema)
18h30 – Grupo Ana Terra (dança)
20h30 – Grupo Coração Gaúcho (dança)
