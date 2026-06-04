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Jardim Botânico e Gama terão desligamento programado de energia nesta quinta (4/6)

Interrupções temporárias são necessárias para serviços de manutenção da rede elétrica e poda de árvores

Interrupções temporárias são necessárias para serviços de manutenção da rede elétrica e poda de árvores - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)
Interrupções temporárias são necessárias para serviços de manutenção da rede elétrica e poda de árvores - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Moradores de áreas do Jardim Botânico e do Gama devem ficar atentos aos desligamentos programados de energia elétrica previstos para esta quinta-feira (4/6). A medida foi anunciada pela Neoenergia para permitir a realização de serviços de manutenção e modernização da rede, além de ações de poda de árvores.

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No Jardim Botânico, o fornecimento será interrompido entre 10h e 16h nos condomínios Serrana e Solaris. Segundo a distribuidora, a suspensão temporária da energia é necessária para que as equipes realizem a poda de árvores próximas à rede elétrica com segurança.

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Já no Gama, o desligamento está previsto das 9h às 15h e afetará a Chácara 139 A, no Núcleo Rural Ponte Alta. No local, serão executadas obras de modernização da infraestrutura elétrica.

De acordo com a Neoenergia, o fornecimento poderá ser restabelecido antes do horário previsto caso os trabalhos sejam concluídos antecipadamente.

A concessionária informa ainda que interrupções não programadas podem ocorrer em situações emergenciais. Nesses casos, os consumidores podem registrar ocorrências pelo telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala têm à disposição o número 0800 701 01 55, desde que utilizem equipamento adaptado para o atendimento.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 04/06/2026 06:00
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