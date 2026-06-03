InícioCidades DF
Violência

Disparo de arma de fogo deixa homem ferido no Riacho Fundo I

Vítima tinha um ferimento na região do quadril causado por projétil de arma de fogo. O homem foi encontrado consciente e encaminhado a uma unidade hospitalar após atendimento dos bombeiros

Homem baleado é socorrido pelos bombeiros no Riacho Fundo I - (crédito: Pixabay/Reprodução)
Homem baleado é socorrido pelos bombeiros no Riacho Fundo I - (crédito: Pixabay/Reprodução)

Um homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) após ser atingido por um disparo de arma de fogo no Riacho Fundo I, na tarde desta quarta-feira (3/6).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A corporação foi acionada às 17h52 para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, as equipes de resgate encontraram a vítima com um ferimento na região do quadril causado por projétil de arma de fogo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Após os primeiros atendimentos e avaliação da equipe de socorro, o homem foi encaminhado para uma unidade hospitalar. Segundo o CBMDF, ele permaneceu consciente, orientado e com quadro clínico estável durante todo o atendimento.

O Corpo de Bombeiros informou que não possui informações sobre as circunstâncias do caso nem sobre a dinâmica que resultou no disparo. A corporação também não divulgou imagens da ocorrência.

As causas do incidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 03/06/2026 22:27
SIGA
x