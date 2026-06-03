Disparo de arma de fogo deixa homem ferido no Riacho Fundo I

Um homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) após ser atingido por um disparo de arma de fogo no Riacho Fundo I, na tarde desta quarta-feira (3/6).

A corporação foi acionada às 17h52 para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, as equipes de resgate encontraram a vítima com um ferimento na região do quadril causado por projétil de arma de fogo.

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Após os primeiros atendimentos e avaliação da equipe de socorro, o homem foi encaminhado para uma unidade hospitalar. Segundo o CBMDF, ele permaneceu consciente, orientado e com quadro clínico estável durante todo o atendimento.

O Corpo de Bombeiros informou que não possui informações sobre as circunstâncias do caso nem sobre a dinâmica que resultou no disparo. A corporação também não divulgou imagens da ocorrência.

As causas do incidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.