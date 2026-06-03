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Trânsito

Interdições no trânsito para Corpus Christi começam nesta quarta (3)

O Detran-DF e PMDF realizarão intervenções em locais estratégicos do trânsito próximo à Esplanada dos Ministérios, onde ocorrerá o Corpus Christ

03/06/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. Montagem Estrutura Corpus Christi 2026 - Esplanada dos Ministerio - proximo a Catedral de Brasilia. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
03/06/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. Montagem Estrutura Corpus Christi 2026 - Esplanada dos Ministerio - proximo a Catedral de Brasilia. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Devido às celebrações de Corpus Christi que ocorrem nesta quinta-feira (4/6), o trânsito nas proximidades da Esplanada dos Ministérios sofrerá alterações para viabilizar o fluxo de carros e pedestres garantindo a segurança dos participantes do evento. 

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O Detran-DF fará interdições a partir das 23h59 desta quarta-feira (3/6). Os estacionamentos da Catedral, da Cúria e dos blocos A e B da Esplanada serão fechados.

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  • As interdições terão início às 23h59 desta quarta-feira (3). O Detran-DF fará o fechamento dos estacionamentos da Catedral, da Cúria e dos blocos A e B da Esplanada dos Ministérios.
    As interdições terão início às 23h59 desta quarta-feira (3). O Detran-DF fará o fechamento dos estacionamentos da Catedral, da Cúria e dos blocos A e B da Esplanada dos Ministérios. Reprodução: Detran/DF
  • Além disso, todas as saídas dos estacionamentos dos ministérios voltadas para a via N1 serão fechadas temporariamente. A previsão é que as alterações no trânsito ocorram até as 20h30.
    Além disso, todas as saídas dos estacionamentos dos ministérios voltadas para a via N1 serão fechadas temporariamente. A previsão é que as alterações no trânsito ocorram até as 20h30. Reprodução: Detran/DF
  • Na via N1, serão bloqueados os acessos pela via Palácio Presidencial e pela L4 Norte. Também haverá interdição na altura do Bloco R, com desvio do trânsito para a Avenida José Sarney.
    Na via N1, serão bloqueados os acessos pela via Palácio Presidencial e pela L4 Norte. Também haverá interdição na altura do Bloco R, com desvio do trânsito para a Avenida José Sarney. Reprodução: Detran/DF
  • A via de ligação entre as vias N1 e S1, na altura do Museu da República, será reservada para o estacionamento de táxi.
    A via de ligação entre as vias N1 e S1, na altura do Museu da República, será reservada para o estacionamento de táxi. Reprodução: Detran/DF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) irá fechar a Via S1 e Via N1 às 16h. O trânsito desses trechos serão desviados para a L2 Sul e para a pista na altura do Ministério da Defesa e do Espaço José Sarney, respectivamente. Às 18h, o acesso ao Balão do Palácio do Planalto também será fechado.

Segundo a PMDF, os estacionamentos dos ministérios estarão liberados para a utilização do público que participará do evento. Os acessos acontecerão pelas vias S2 e N2. Agentes estarão presentes nas proximidades do evento para controlar o trânsito.

Todas as saídas dos estacionamentos dos ministérios voltadas para a via N1 serão fechadas temporariamente. A previsão é que as alterações no trânsito ocorram até as 20h30.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 03/06/2026 21:28
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