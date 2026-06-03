Interdições no trânsito para Corpus Christi começam nesta quarta (3)

Devido às celebrações de Corpus Christi que ocorrem nesta quinta-feira (4/6), o trânsito nas proximidades da Esplanada dos Ministérios sofrerá alterações para viabilizar o fluxo de carros e pedestres garantindo a segurança dos participantes do evento.

O Detran-DF fará interdições a partir das 23h59 desta quarta-feira (3/6). Os estacionamentos da Catedral, da Cúria e dos blocos A e B da Esplanada serão fechados.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) irá fechar a Via S1 e Via N1 às 16h. O trânsito desses trechos serão desviados para a L2 Sul e para a pista na altura do Ministério da Defesa e do Espaço José Sarney, respectivamente. Às 18h, o acesso ao Balão do Palácio do Planalto também será fechado.

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Segundo a PMDF, os estacionamentos dos ministérios estarão liberados para a utilização do público que participará do evento. Os acessos acontecerão pelas vias S2 e N2. Agentes estarão presentes nas proximidades do evento para controlar o trânsito.

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Todas as saídas dos estacionamentos dos ministérios voltadas para a via N1 serão fechadas temporariamente. A previsão é que as alterações no trânsito ocorram até as 20h30.