Protesto na CLDF acompanha audiência do presidente do BRB no Senado

Durante a manifestação de servidores do Banco de Brasília (BRB) e representantes do Sindicato dos Bancários, realizada na manhã desta terça-feira (9/6) em frente à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), dois painéis de LED exibiam, em tempo real, a participação do presidente da instituição, Nelson de Souza, em uma audiência pública no Senado Federal.

A sessão, realizada na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), foi convocada para que o dirigente prestasse esclarecimentos sobre operações realizadas entre o BRB e o Banco Master, tema que tem mobilizado parlamentares e órgãos de fiscalização nos últimos meses.

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Para os manifestantes, a presença do presidente no Senado representa um passo importante no processo de transparência. “Hoje, toda liderança tem que estar disposta a prestar esclarecimento. É lógico que, por se tratar de um banco, muitas informações são sigilosas, mas o que não é sigiloso precisa ser público para a população de Brasília”, afirmou o diretor de comunicação do Sindicato dos Bancários de Brasília e servidor do BRB, Ronaldo Lustosa.

Segundo ele, o momento exige clareza nas informações e alinhamento entre as esferas de poder. “É importante que haja transparência e que, no Senado, entendam que ajudar o BRB é o melhor caminho para Brasília”, completou.

Na CLDF, os manifestantes pedem a aprovação de um projeto de lei enviado pelo Poder Executivo que trata da reestruturação da instituição financeira. O texto em discussão ratifica os termos de um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que autoriza o Governo do Distrito Federal (GDF) a contratar um empréstimo de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e tem expectativa de ser discutido hoje em plenário.