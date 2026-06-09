Colisão no Eixão Norte deixa dois adultos e uma criança feridos

Sinistro ocorreu na manhã desta terça-feira (9/6) no Eixão - (crédito: Cedido ao Correio)

Um sinistro de trânsito envolvendo quatro veículos deixou três pessoas feridas no Eixão Norte, próximo ao Buraco do Tatu, na manhã desta terça-feira (9/6). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), trata-se de dois adultos, sem idade nem sexo informados, e uma criança.

A ocorrência, cujo acionamento se deu às 8h44, interditou parte da via sentido Norte-Sul e toda a via sentido Sul-Norte. Até às 9h30, o congestionamento chegava à 105 Norte. As vítimas foram transportadas ao hospital pela regulação médica — os adultos conscientes e orientados, e a criança, desorientada. O Departamento de Estradas de Rodagens (DER-DF) ficou responsável pelo local.

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Ainda não se sabe com detalhes a dinâmica do sinistro.



