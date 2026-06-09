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Protesto no plenário: servidores do BRB viram de costas para Paula Belmonte

Servidores chegaram a vaiar a parlamentar durante discurso crítico ao projeto que autoriza empréstimo bilionário ao GDF

Paula Belmonte levou à tribuna um cheque em branco e um boleto impressos em cartazes gigantes - (crédito: Mila Ferreira/CB/D.A Press)
Paula Belmonte levou à tribuna um cheque em branco e um boleto impressos em cartazes gigantes - (crédito: Mila Ferreira/CB/D.A Press)

Servidores do Banco de Brasília (BRB) e representantes do Sindicato dos Bancários que acompanhavam a sessão na galeria viraram de costas para o plenário durante o discurso da deputada Paula Belmonte (PSDB). A parlamentar criticava o projeto de lei em votação quando foi alvo de vaias.

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A proposta ratifica os termos de um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que autoriza o Governo do Distrito Federal (GDF) a contratar um empréstimo de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

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Paula Belmonte levou à tribuna um banco de plástico para fazer uma analogia ao Banco Master, um “banco sem valor”. Além disso, ela também levou um cheque em branco e um boleto impressos em cartazes gigantes. No boleto, constava o valor de R$ 20 bilhões e a mensagem “esse boleto vai ser seu”.

“Quem vai pagar a conta desse empréstimo que vai chegar a quase R$ 20 bilhões? Vai ser a nossa saúde, nossa educação e nossa segurança pública”, discursou. “O que está sendo votado hoje é uma enganação do Distrito Federal e, infelizmente, a impossibilidade de desenvolvimento social da população”, acrescentou.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

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Por Ana Carolina Alves, Mila Ferreira e Paulo Gontijo
postado em 09/06/2026 21:30
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