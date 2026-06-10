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Agências do trabalhador oferecem mais de 500 vagas nesta quarta (10)

Cadastro para as vagas deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 16 unidades das agências do trabalhador

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho ou ir a uma das 16 agências do trabalhador. - (crédito: Caio Gomez)
Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho ou ir a uma das 16 agências do trabalhador. - (crédito: Caio Gomez)

Bom dia, Brasília! As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com ofertas de 553 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta quarta-feira (10/6). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

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As remunerações chegam a R$ 5 mil. O cargo com a remuneração mais alta é o de montador de veículos, no Guará. Ao todo, são cinco vagas abertas, além de ser exigida experiência na área e ensino fundamental completo.

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Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 10/06/2026 09:38
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