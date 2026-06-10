Agências do trabalhador oferecem mais de 500 vagas nesta quarta (10)

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho ou ir a uma das 16 agências do trabalhador. - (crédito: Caio Gomez)

Bom dia, Brasília! As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com ofertas de 553 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta quarta-feira (10/6). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

As remunerações chegam a R$ 5 mil. O cargo com a remuneração mais alta é o de montador de veículos, no Guará. Ao todo, são cinco vagas abertas, além de ser exigida experiência na área e ensino fundamental completo.

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Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

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Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).