"BRB renasce com força", afirma presidente após aprovação de empréstimo na CLDF

Ao Correio, Nelson de Souza destacou a expectativa de fortalecimento da instituição diante das medidas aprovadas. "O BRB renasce com muita força. Agora é muito trabalho e urgência na recomposição patrimonial", disse. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Ao Correio, ele destacou a expectativa de fortalecimento da instituição diante das medidas aprovadas. “O BRB renasce com muita força. Agora é muito trabalho e urgência na recomposição patrimonial”, disse.

A proposta aprovada ratifica os termos de um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que autoriza o Governo do Distrito Federal (GDF) a contratar um empréstimo de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A medida é vista pelo governo e pela direção do banco como fundamental para garantir a estabilidade financeira da instituição.