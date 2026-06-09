"BRB renasce com força", afirma presidente após aprovação de empréstimo na CLDF

Após a aprovação do projeto de lei que trata da reestruturação do Banco de Brasília (BRB) pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), nesta terça-feira (9/6), o presidente da instituição, Nelson de Souza, afirmou que o banco inicia um novo momento.
Ao Correio, ele destacou a expectativa de fortalecimento da instituição diante das medidas aprovadas. “O BRB renasce com muita força. Agora é muito trabalho e urgência na recomposição patrimonial”, disse.
A proposta aprovada ratifica os termos de um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que autoriza o Governo do Distrito Federal (GDF) a contratar um empréstimo de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A medida é vista pelo governo e pela direção do banco como fundamental para garantir a estabilidade financeira da instituição.
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postado em 09/06/2026 22:17 / atualizado em 09/06/2026 22:18