Polícia Civil resgata filhote após denúncia de abuso sexual e procura suspeito

Polícia investiga denúncias de maus-tratos e apura relatos sobre possível abordagem indevida a crianças - (crédito: Haeckel Dias/Ascom-PC)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais (DRCA), investiga um caso envolvendo um filhote de cachorro sem raça definida, que teria sofrido abuso sexual em um barraco de madeira em uma região conhecida como Favelinha, em Planaltina.

De acordo com a corporação, as equipes foram acionadas após tomarem conhecimento de um vídeo que registraria o crime. Os policiais seguiram imediatamente para o local com o objetivo de localizar e prender o suspeito. Ao chegarem à região, foram informados de que o homem apontado como autor havia sido agredido por populares e teria fugido para um local ainda não identificado.

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O filhote foi resgatado pelos agentes e encaminhado para atendimento médico-veterinário. Segundo a DRCA, o animal está sob os cuidados da delegacia e recebe toda a assistência necessária.

As investigações continuam para identificar o paradeiro do suspeito. A polícia informou que trabalha na coleta de depoimentos e na reunião de elementos de prova para responsabilização criminal do autor.

A PCDF apura relatos recebidos pela delegacia de que o mesmo homem teria tentado se aproximar indevidamente de crianças da região. A corporação ressaltou que essas informações serão investigadas.

Crime

A legislação brasileira prevê o crime de maus-tratos contra cães e gatos, com pena que pode chegar a cinco anos de reclusão, além de multa e da proibição da guarda do animal.

A Polícia Civil orienta que casos de violência contra animais sejam denunciados imediatamente pelos canais oficiais. Sempre que possível, testemunhas devem preservar provas, como fotos e vídeos, para auxiliar nas investigações.

“Animais não são objetos. Um filhote abusado, ferido ou violentado revela uma falha grave de proteção social. E a nossa resposta precisa ser firme, técnica e dentro da lei”, destacou a DRCA, em nota.