Gatos e galinhas são resgatados de gaiolas na Asa Sul

Animais viviam em meio ao lixo em um barraco na Asa Sul - (crédito: PCDF/Divulgação)

Dois gatos e seis galinhas mantidos presos em gaiolas em meio ao lixo, em um barraco da Asa Sul, foram resgatados pela Polícia Civil (PCDF) nessa segunda-feira (8/6). Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais (DRCA). Segundo a polícia, os animais eram confinados em um barraco de madeira, escuro durante todo o dia, insalubre e tomado por rejeitos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os animais estavam sem água, comida e acesso adequado à luz solar, informou a PCDF. De acordo com o delegado Jônatas Silva, o tempo exato de confinamento ainda será apurado, mas, pelas circunstâncias verificadas no local, acredita-se que os animais estivessem submetidos àquela situação por período prolongado, possivelmente desde filhotes.