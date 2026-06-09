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Maus-tratos

Gatos e galinhas são resgatados de gaiolas na Asa Sul

Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos. Polícia apura por quanto tempo os animais ficaram enclausurados

Animais viviam em meio ao lixo em um barraco na Asa Sul - (crédito: PCDF/Divulgação)
Animais viviam em meio ao lixo em um barraco na Asa Sul - (crédito: PCDF/Divulgação)

Dois gatos e seis galinhas mantidos presos em gaiolas em meio ao lixo, em um barraco da Asa Sul, foram resgatados pela Polícia Civil (PCDF) nessa segunda-feira (8/6). Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos. 

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A operação foi coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais (DRCA). Segundo a polícia, os animais eram confinados em um barraco de madeira, escuro durante todo o dia, insalubre e tomado por rejeitos.

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Os animais estavam sem água, comida e acesso adequado à luz solar, informou a PCDF. De acordo com o delegado Jônatas Silva, o tempo exato de confinamento ainda será apurado, mas, pelas circunstâncias verificadas no local, acredita-se que os animais estivessem submetidos àquela situação por período prolongado, possivelmente desde filhotes.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 09/06/2026 20:50 / atualizado em 09/06/2026 20:50
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