Festival Recanto do Cinema – Audiovisual na Periferia está com as inscrições abertas

A 5ª edição do Festival Recanto do Cinema – Audiovisual na Periferia está com inscrições abertas até 2 de julho. Para a mostra, podem ser inscritos filmes de ficção, documentário, animação ou experimental, com até 30 minutos de duração e produzidos a partir de janeiro de 2024. O evento, com entrada gratuita, será realizado de 24 a 27 de novembro deste ano, no Instituto Federal de Brasília (IFB) — Campus Recanto das Emas.

A seleção irá priorizar filmes dirigidos, produzidos ou roteirizados por mulheres, pessoas negras, indígenas, amarelas, LGBTQIAPN+, com deficiência e diretores estreantes. Criado em 2019, o festival tem como objetivo ser um espaço de difusão e valorização do curta-metragem brasileiro, especialmente aqueles que dialogam com as memórias, identidades e territórios das periferias.

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O evento conta com júri oficial e júri popular para avaliar os filmes. A programação inclui exibições, debates, oficinas e encontros com convidados. Além das selecionadas para o festival, serão exibidas obras convidadas e produções pedagógicas realizadas por estudantes. Inspirada pelo Festival de Cinema Universitário da Universidade Federal Fluminense (FBCU), a organização prepara os “destaques”, premiações que dão valor ao que as obras trouxeram de diferente.

A lista de selecionados será divulgada no site e nas redes sociais do festival. Além disso, será feita a comunicação direta aos realizadores. O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis em recantodocinema.com.br/edital-2026.