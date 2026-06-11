Educação antirracista: Seminário em Brasília debate políticas públicas

O Projeto SETA (Sistema de Educação por uma Transformação Antirracista) realizará o Seminário Internacional Educação para as Relações Étnico-Raciais em Perspectiva Negra, Indígena e Quilombola, em Brasília - (crédito: Divulgação/Motus Media/Projeto SETA )

O Projeto SETA (Sistema de Educação por uma Transformação Antirracista) realiza em Brasília, nos dias 16 e 17 de junho, o Seminário Internacional Educação para as Relações Étnico-Raciais em Perspectiva Negra, Indígena e Quilombola. O encontro reunirá governo, pesquisadores e movimentos sociais para debater o fortalecimento de legislações antirracistas na educação no Brasil e na América Latina.

A programação abordará a implementação das Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008 e a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ). A educação escolar indígena e quilombola, além de estratégias de monitoramento de políticas públicas, também serão temas centrais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A abertura contará com representantes do Ministério da Educação (MEC), Ministério da Igualdade Racial (MIR), UNICEF, UNESCO, CLADE e do próprio Projeto SETA. A articulação busca garantir o direito à educação com justiça racial.

“O Brasil acumulou importantes avanços legais na promoção da educação antirracista, mas ainda enfrenta desafios para transformar essas conquistas em práticas efetivas nas escolas”, afirma Ana Paula Brandão, gestora do Projeto SETA e diretora programática da ActionAid.

Segundo Brandão, o seminário é um espaço para fortalecer alianças e construir caminhos para que crianças e jovens tenham acesso a uma educação que reconheça suas histórias e identidades.

Entre os participantes confirmados estão a secretária da SECADI, Zara Figueiredo, a chefe de Educação do UNICEF Brasil, Mônica Dias Pinto, e a coordenadora executiva da Ação Educativa, Ednéia Gonçalves. Também participam a coordenadora do Geledés, Suelaine Carneiro, e lideranças indígenas e quilombolas.

O evento promoverá ainda o intercâmbio de experiências com a Colômbia e o Peru, ampliando o debate sobre políticas educacionais antirracistas a partir de realidades latino-americanas.

Serviço

Evento: Seminário Internacional Educação para as Relações Étnico-Raciais em Perspectiva Negra, Indígena e Quilombola

Data: 16 e 17 de junho de 2026

Local: Brasília (DF)

Inscrições: https://projetoseta.org.br/eventos/

Custo: Gratuito

Transmissão: Canal do YouTube do Projeto SETA e da Enap

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.