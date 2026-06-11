Especialistas apontam desafios para reconstrução do BRB

Reforço da governança, transparência e recomposição da estrutura de capital são apontados como essenciais para recuperar a confiança no banco - (crédito: )

Após a aprovação do aporte de R$ 6,6 bilhões ao Banco de Brasília (BRB), especialistas ouvidos pelo Correio afirmam que a recuperação da instituição dependerá não apenas da injeção de recursos, mas também de medidas capazes de restaurar a confiança do mercado e dos clientes, como transparência nas contas, fortalecimento da governança e redução de riscos.

Para o professor de finanças do Ibmec Brasília, Melquezedech Moura explicou a prioridade do BRB passa a ser estabilização da instituição. “A prioridade é garantir liquidez, ou seja, assegurar que o banco consiga honrar saques e obrigações imediatas. Em seguida, é necessário recompor a estrutura de capital, cumprindo exigências regulatórias como o índice de Basileia, que funciona como um ‘colchão de segurança’ contra perdas. Outro ponto essencial é a comunicação clara com o mercado”, destacou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“É importante revisar a carteira de crédito, evitando novos riscos e reduzindo o chamado risco moral, quando agentes assumem riscos excessivos por acreditar que não arcarão com as consequências. Por fim, o reforço da governança demonstra que os problemas estruturais estão sendo resolvidos, contribuindo para a recuperação da confiança”, adicionou.

O professor destacou que a divulgação transparente das demonstrações financeiras do banco são fundamentais para restaurar a credibilidade da instituição.

“Quando não há informação suficiente, o mercado tende a assumir o pior cenário possível. Ao divulgar balanços auditados, o banco reduz incertezas e evita especulações. Além disso, a clareza nas informações tende a reduzir o custo de captação de recursos, pois investidores e credores passam a perceber menor risco. Em termos simples, quanto maior a confiança, menor o ‘prêmio de risco’ exigido”, ressaltou.

Balanço à vista

Durante a ida ao Senado, o presidente do BRB, Nelson de Souza, informou que o balanço será publicado assim que forem concluídos os procedimentos de auditoria independente, validação contábil e tramitação regulatória exigidos pelos órgãos de controle.

“O banco tem total interesse em divulgar o balanço. A quem mais interessa essa divulgação é ao próprio BRB, especialmente diante da corrida de liquidez que vem se acentuando pela ausência dessas demonstrações financeiras”, ressaltou.

De acordo com ele, a publicação ocorrerá imediatamente após a conclusão das etapas técnicas previstas pelas normas do sistema financeiro.