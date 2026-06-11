GDF define horário em que servidores serão liberados nos dias de jogos

De acordo com a governadora Celina Leão, os servidores serão liberados três horas antes dos jogos - (crédito: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília)

Durante agenda no Núcleo Rural Aguilhada, na manhã desta quinta-feira (11/6) a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, anunciou os horários em que os servidores públicos serão liberados durante os jogos da Copa do Mundo de 2026. De acordo com a chefe do Executivo, os trabalhadores poderão sair até três horas antes das partidas disputadas pela Seleção Brasileira.

O intuito é dar tempo para que os servidores possam se deslocar até o local onde irão assistir aos jogos. "Vamos dar três horas antes dos jogos para que a pessoa consiga sair mais cedo do trabalho e possa se deslocar até o local onde vai assistir aos jogos", afirmou Celina. Ou seja, os trabalhadores da administração pública poderão sair com três horas de antecedência para as partidas disputadas pela Seleção Brasileira, independentemente da fase da competição. Caso ocorram alterações, a divulgação será feita por meio do Diário Oficial.

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A afirmação da governadora aconteceu durante o evento de assinatura de decreto para regularização fundiária e de ordem de serviço para lançamento da primeira etapa do chamamento público referente ao Assentamento Pinheiral.

Seleção brasileira estreia no sábado

O primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa de 2026 será contra o Marrocos, no próximo sábado (13/6), às 19h, pela rodada inicial do Grupo C.

Para os jogos deste ano, estão previstas 104 partidas ao longo do torneio. A decisão está marcada para 19 de julho, data que marca o encerramento da maior Copa da história, em números de partidas.