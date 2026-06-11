Carga com centenas de medicamentos para emagrecer é apreendida pela PRF

Centenas de medicamentos para emagrecimento e anabolizantes foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização na BR-020, em Simolândia (GO). A carga tinha como destino a capital federal, e o motorista não apresentou a comprovação para a entrada dos fármacos no país.

A ação ocorreu nessa quarta-feira (10/6). Foram apreendidas 20 unidades de Retatrutide, substância utilizada para o tratamento da obesidade e controle de peso; 25 caixas de TG, contendo quatro ampolas cada; 10 ampolas de Durateston 250 mg/ml; e 10 ampolas de Decaland Depot. Também foram encontrados 500 comprimidos de Cloridrato de Clembuterol e 10 unidades de Glow GHK-Cu.

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Além dos medicamentos, a equipe apreendeu cinco aparelhos iPhone 17 Pro Max, dois iPhone 12 e dois Redmi Note 15, todos sem documentação fiscal. A carga incluía ainda 90 frascos de perfumes importados de diferentes marcas.

Os produtos foram apreendidos para os procedimentos cabíveis. O condutor e o veículo foram liberados após as providências administrativas. A Receita Federal ficará encarregada da análise e adoção das medidas legais pertinentes.