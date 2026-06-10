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"O PCC que trouxe": conversa mostra método para aliciar novos membros

Operação do Ministério Público em Goiás revelou mensagens que mostram integrantes distribuindo brinquedos a crianças e associando ações de caridade à imagem da organização criminosa

Facção doava brinquedos e doces em comunidade - (crédito: MPGO/Divulgação)
Facção doava brinquedos e doces em comunidade - (crédito: MPGO/Divulgação)

Interceptada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), uma conversa de WhatsApp ajuda a decifrar um dos mecanismos da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC). A mensagem revela como a facção investe na cooptação de pessoas comuns, incorporando-as em uma empenhada estrutura sustentada pelo crime.

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Na manhã desta quarta-feira, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPGO), deflagrou a operação Convergência Nacional - Goiás, destinada a desarticular uma célula do PCC atuante em Formosa (GO) e outros municípios goianos.

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A ofensiva integra uma ação do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), do Ministério Público brasileiro objetivada em combater facções no país.

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No diálogo divulgado pelo MPGO, um rapaz escreve: “Foi o PCC que trouxe para mim dar para as crianças. 500 brinquedos, mãe.” Continua em um tom de enaltecimento à organização criminosa. “Tá vendo que não é só matar pessoas e vender drogas”, finaliza.

A suposta mãe responde com caráter de orgulho e incentivo: “ Parabéns. Dá para as crianças e começa a fazer seu nome. Você ficar conhecido. Tô muito orgulhosa.”

Territórios

As ações de caridade eram divulgadas à comunidade pela própria facção. Ofertavam doces e brinquedos. A investigação aponta que a prática ocorria sob a supervisão de integrantes da organização residentes de outros estados da federação.

A operação revelou ainda que a célula instaurada em Formosa mantinha uma estrutura voltada ao domínio territorial. Apurou-se que os investigados monitoravam ações das forças de segurança, planejavam a distribuição de drogas entre pontos de venda e articulavam a aquisição de armas de fogo destinadas a apoiar as atividades do núcleo.

Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária, deferidos pela 1ª Vara de Garantias da Comarca de Goiânia.

Saiba Mais

  • Criminosos anunciavam a doação e o ponto
    Criminosos anunciavam a doação e o ponto Foto: MPGO/Divulgação
  • Conversa interceptada revelou estratégia do grupo
    Conversa interceptada revelou estratégia do grupo Foto: MPGO/Divulgação
  • Drosas apreendidas
    Drosas apreendidas Foto: MPGO/Divulgação
  • Tática de cooptação social era supervisionada por membros de outros estados
    Tática de cooptação social era supervisionada por membros de outros estados Foto: MPGO/Divulgação
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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 10/06/2026 20:04
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