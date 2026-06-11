Polícia investiga grupo que usava site falso para vender figurinhas da Copa

A denúncia foi feita por uma vítima que encontou o anúncio do site em redes sociais - (crédito: Reprodução)

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quinta-feira (11/6) a operação Bafo para investigar um grupo suspeito de aplicar golpes por meio da venda fraudulenta de figurinhas da Copa do Mundo pela internet. A ação é executada pela 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), em conjunto com as polícias civis de São Paulo e do Paraná. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços localizados nas cidades de São Paulo e Curitiba.

Em entrevista ao Correio em 27 de maio, o CEO da Panini alertou colecionadores sobre produtores falsificados. Segundo a investigação, conduzida pelo delegado Thiago Boeing, o caso começou após uma vítima denunciar que havia comprado, por meio de um site encontrado em uma rede social, um kit de álbum e figurinhas da Copa do Mundo. A página utilizava a identidade visual da editora responsável pelo produto e anunciava a pré-venda de kits por valores próximos de R$ 100. Após efetuar o pagamento via Pix, a vítima não recebeu a encomenda.

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Os investigadores apuraram que o site estava hospedado no exterior e que os suspeitos utilizavam anúncios patrocinados em redes sociais para atrair consumidores. Os pagamentos eram recebidos por meio de instituições financeiras, estratégia que, segundo a polícia, dificultava o rastreamento dos valores.

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Apesar disso, os policiais conseguiram identificar dois endereços ligados à operação do site. A expectativa é que as buscas permitam identificar os responsáveis pelo esquema, dimensionar o número de vítimas e calcular o prejuízo causado. Os investigados poderão responder por estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro.