InícioCidades DF
Golpe

Polícia investiga grupo que usava site falso para vender figurinhas da Copa

Segundo as investigações, o grupo de estelionatários usava a identidade visual da editora responsável pela venda de figurinhas e álbuns da Copa do Mundo e anunciava a pré-venda de kits por valores próximos de R$ 100

A denúncia foi feita por uma vítima que encontou o anúncio do site em redes sociais - (crédito: Reprodução)
A denúncia foi feita por uma vítima que encontou o anúncio do site em redes sociais - (crédito: Reprodução)

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quinta-feira (11/6) a operação Bafo para investigar um grupo suspeito de aplicar golpes por meio da venda fraudulenta de figurinhas da Copa do Mundo pela internet. A ação é executada pela 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), em conjunto com as polícias civis de São Paulo e do Paraná. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços localizados nas cidades de São Paulo e Curitiba.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Em entrevista ao Correio em 27 de maio, o CEO da Panini alertou colecionadores sobre produtores falsificados. Segundo a investigação, conduzida pelo delegado Thiago Boeing, o caso começou após uma vítima denunciar que havia comprado, por meio de um site encontrado em uma rede social, um kit de álbum e figurinhas da Copa do Mundo. A página utilizava a identidade visual da editora responsável pelo produto e anunciava a pré-venda de kits por valores próximos de R$ 100. Após efetuar o pagamento via Pix, a vítima não recebeu a encomenda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também: DF tem previsão de chuva à tarde nesta quinta

Os investigadores apuraram que o site estava hospedado no exterior e que os suspeitos utilizavam anúncios patrocinados em redes sociais para atrair consumidores. Os pagamentos eram recebidos por meio de instituições financeiras, estratégia que, segundo a polícia, dificultava o rastreamento dos valores.

Leia também: Celina assina projeto que prevê internação humanizada de pessoas em situação de rua

Apesar disso, os policiais conseguiram identificar dois endereços ligados à operação do site. A expectativa é que as buscas permitam identificar os responsáveis pelo esquema, dimensionar o número de vítimas e calcular o prejuízo causado. Os investigados poderão responder por estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 11/06/2026 10:30
SIGA
x