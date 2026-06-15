Que torcedor é você na Copa? Conheça os vários perfis

Ronaldo só assiste os jogos com uma imagem de Nossa Senho e Santo Expedito - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Copa do Mundo começou nos três países-sede e, também, dentro da casa do torcedor. Entre palpites certeiros, superstições e churrascos programados, os brasileiros se prepararam para acompanhar as partidas. E há diferentes perfis de torcedores que surgem a cada edição do Mundial. Tem quem acompanhe futebol o ano inteiro e aproveite a Copa para mostrar seus conhecimentos táticos. É o famoso "técnico de sofá", que transforma cada lance em uma aula sobre escalação, posicionamento e substituições.

Jordean Sales, 36 anos, morador de Planaltina, faz parte do grupo que vive a Copa do Mundo intensamente. Antes mesmo de a competição começar, ele tinha em mente quais adversários vão dar mais trabalho: França e Espanha. "São rivais históricos e com jogadores nos maiores times do mundo", analisa. Mas nem mesmo técnicos de sofá dispensam o uniforme. Ao lado da esposa, Francisleide Sales, 37, e das filhas Ana Clara Sales, 11, e Izabelly Sales, ele garantiu as camisetas da família e reforçou a confiança no tão esperado hexacampeonato.

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Jordean e a família vivem a Copa do Mundo intensamente (foto: Carlos Silva/CB/D.A Press)

No outro extremo, está o "fã de Copa", aquele torcedor que reaparece a cada quatro anos vestido de verde e amarelo da cabeça aos pés. Mesmo sem decorar a escalação ou entender todas as regras do jogo, ele compensa com empolgação. É quem organiza a torcida, pinta o rosto e transforma qualquer partida em motivo para festa.

Ana Carolina Lima, 29 anos, moradora de Sobradinho, se define como a típica torcedora que acompanha o futebol com mais intensidade apenas durante as Copas do Mundo. Ela afirma que pretende entrar no clima da competição, principalmente pela confraternização com amigos e familiares. "Estou aqui só para torcer mesmo, para brincar com o pessoal. Copa é para se divertir", contou. Sobre a atual Seleção, aposta que o protagonismo ficará com Vini Jr. "Quem vai ajudar ali vai ser mais o Vini. Vem brilhando muito", avaliou.

Ana Carolina pretende confraternizar com amigos e familiares (foto: Carlos Silva/CB/D.A Press)

Há, também, os apaixonados pelos números. O chamado "rei do Excel" passou semanas simulando resultados, analisando grupos e calculando possíveis adversários nas fases eliminatórias.

O jornaleiro da Banca Shalon, Claudio Damaceno, 53, morador de Arniqueira, acompanha vídeos sobre as seleções e faz previsões sobre os resultados. "Nas últimas Copas, gostava de preencher aquelas tabelinhas que davam nos mercados e farmácias com os placares dos jogos", conta.

Claudio gosta de anotar os placares dos jogos em tabelinhas (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Segundo ele, a expectativa dos torcedores tem aquecido o comércio e aumentado a procura por álbuns e figurinhas. Apesar de gostar de fazer projeções, Claudio destaca que o futebol sempre reserva surpresas. "O futebol é muito dinâmico, é impossível prevermos, mesmo através de tabelas ou matemática, quem será campeão ou não. Podemos especular, mas afirmar é impossível. Ainda assim, fico otimista com a seleção", afirma.

Sorte e comida

Mesmo com os ânimos à flor da pele por conta da estreia da Seleção, há quem se reúna com grupos de amigos apenas para aproveitar uma boa refeição em companhia. No clima do hexa, a outra paixão do brasileiro, o churrasco, ganha as casas dos brasilienses.

O grupo de amigos da estudante Beatriz Sigelmann, 21, iria se reunir em casa para fazer um churrasco no jogo da Seleção. A união que começou nas salas de aula do curso de psicologia da Universidade de Brasília (UnB) se estendeu para um momento de confraternização. "É a nossa primeira Copa juntos, então decidimos comemorar e fazer essa pequena reunião. Vai ser um momento legal fora de sala", disse Beatriz.

Grupo de amigos da Beatriz vai se reunir em casa para fazer um churrasco no jogo de estréia da Seleção (foto: Carlos Vieira/CB)

A inspiração veio de seus pais, que costumam se reunir com amigos com o mesmo objetivo. "Minha família sempre se organiza nessas ocasiões, seja Copa, Olímpiadas ou qualquer evento que dê para fazer uma reunião com amigos. Decidi reproduzir com os meus amigos o que meus pais fazem".

Colega de Beatriz, Iago Pereira, 20, conta que a Seleção tem decepcionado muito, então, seu foco será aproveitar a boa comida. "A Seleção não tem colaborado muito com o torcedor. A atração principal vai ser o churrasco", brincou.

Entre uma torcida e outra, também aparecem os supersticiosos. São aqueles que acreditam que qualquer mudança de lugar no sofá pode interferir no desempenho da equipe e preferem não correr o risco de "zicar" a Seleção.

O estudante de medicina Ronaldo Adusumilli Andrade, 23, morador da Asa Norte, atribuiu a uma dupla de santos um papel nos momentos decisivos no futebol. O ritual começou nas quartas de final da Copa do Brasil de 2022, em um confronto entre São Paulo e Palmeiras.

"Apesar do meu ceticismo, acabei me rendendo à religião e à fé. Fui ao quarto da minha mãe e pedi que ela me emprestasse a imagem de Nossa Senhora e de algum santo que resolvesse situações urgentes e impossíveis", relembra.

A escolha recaiu sobre Santo Expedito e, após a vitória tricolor nos pênaltis, o hábito se transformou em superstição. "Desde então, nunca mais deixei de carregá-los comigo e estendi esse hábito também aos jogos da Seleção Brasileira", conta. Para ele, a eliminação do Brasil para a Croácia, na Copa do Mundo de 2022, tem uma explicação. "Tenho certeza absoluta de que o Brasil não avançou de fase porque esqueci meus santos em casa", afirma.

E, claro, nenhuma Copa estaria completa sem o "embaixador do bolão". Figura presente em grupos de família, amigos e trabalho, ele é responsável por organizar apostas, cobrar participantes e comemorar quando acerta um placar improvável.

José Pereira já acumulou R$200,00 para o bolão. A meta é chegar em R$ 1 mil (foto: Francisco Artur de Lima/CB)

O gerente-geral José Pereira Júnior, 45, morador do Gama, organizador do bolão entre amigos e familiares, explica que é uma forma de aproximar as pessoas em torno da paixão pelo futebol. "Organizo as apostas definindo regras claras, prazo para envio dos palpites e um sistema de pontuação para premiar quem tiver melhor desempenho ao longo da competição".

*Colaborou Francisco Artur de Lima

QUADRO

Quando o Brasil joga?

Torcedor brasileiro de verdade fica ligado nas partidas. Confira quando a selação canarinho entra em campo:





1ª rodada

Brasil x Marrocos — Sábado (13/6), às 19h de Brasília — Estádio MetLife (EUA)





2ª rodada

Brasil x Haiti — Sexta-feira (19/6), às 21h30 de Brasília — Estádio Lincoln Financial Field (EUA)





3ª rodada

Escócia x Brasil — Quarta-feira (24/6), às 19h de Brasília — Estádio Hard Rock (EUA)