Gol holandês frustra expectativas, mas torcida vibra com empate

Depois de igualar o placar na partida contra a Holanda, neste domingo (14/6), o Japão sofreu um novo gol, durante a partida pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O gol holandês frustrou os torcedores reunidos na Escola Modelo de Língua Japonesa de Brasília, na SGAN 611, que ainda estavam eufóricos em comemoração pelo gol japonês, que havia igualado a partida. O jogo segue 2 a 1.
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A seleção japonesa encontrou dificuldades após o gol holandês, mas manteve a proposta ofensiva. O empate mudou o clima entre os presentes, que voltaram a acreditar em um resultado positivo. A alegria durou pouco, com o gol que devolveu a vantagem para a seleção holandesa.
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Alex Murakami recebeu com frustração o gol da Holanda, que colocou fim à breve vantagem japonesa no primeiro tempo. Para ele, o lance foi ainda mais surpreendente por ter sido marcado por um jogador que havia acabado de receber cartão amarelo. "Eu achei uma tristeza. O cara acabou de levar o cartão amarelo e, no lance seguinte, já faz um gol. Achei que a confiança dele ia cair, mas só subiu. Um chute desse aí, só tristeza para o japonês", lamentou. Segundo o torcedor, a alegria da torcida durou pouco após a abertura do placar pelo Japão. "Durou muito pouco. Acho que uns oito minutos", completou.
Com a virada, a partida ganhou ainda mais intensidade, enquanto os torcedores acompanham cada lance com expectativa de uma virada japonesa antes do fim da partida.