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Copa do Mundo

Gol holandês frustra expectativas, mas torcida vibra com empate

Torcedores reunidos na Escola Modelo de Língua Japonesa de Brasília ainda estavam eufóricos em comemoração pelo gol japonês, que havia igualado a partida, quando a Holanda virou a partida. Jogo segue 2 a 1

Torcida japonesa fica tensa em evento da Embaixada do Japão - (crédito: Carlos Silva)
Torcida japonesa fica tensa em evento da Embaixada do Japão - (crédito: Carlos Silva)

Depois de igualar o placar na partida contra a Holanda, neste domingo (14/6), o Japão sofreu um novo gol, durante a partida pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O gol holandês frustrou os torcedores reunidos na Escola Modelo de Língua Japonesa de Brasília, na SGAN 611, que ainda estavam eufóricos em comemoração pelo gol japonês, que havia igualado a partida. O jogo segue 2 a 1.

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A seleção japonesa encontrou dificuldades após o gol holandês, mas manteve a proposta ofensiva. O empate mudou o clima entre os presentes, que voltaram a acreditar em um resultado positivo. A alegria durou pouco, com o gol que devolveu a vantagem para a seleção holandesa. 

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Alex Murakami recebeu com frustração o gol da Holanda, que colocou fim à breve vantagem japonesa no primeiro tempo. Para ele, o lance foi ainda mais surpreendente por ter sido marcado por um jogador que havia acabado de receber cartão amarelo. "Eu achei uma tristeza. O cara acabou de levar o cartão amarelo e, no lance seguinte, já faz um gol. Achei que a confiança dele ia cair, mas só subiu. Um chute desse aí, só tristeza para o japonês", lamentou. Segundo o torcedor, a alegria da torcida durou pouco após a abertura do placar pelo Japão. "Durou muito pouco. Acho que uns oito minutos", completou.

Com a virada, a partida ganhou ainda mais intensidade, enquanto os torcedores acompanham cada lance com expectativa de uma virada japonesa antes do fim da partida.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 14/06/2026 18:47 / atualizado em 14/06/2026 20:05
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