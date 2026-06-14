Embaixada do Equador vira ponto de encontro para torcida na estreia da seleção

O Equador estreia na Copa do Mundo de 2026 neste domingo (14/6). A embaixada do país em Brasília abriu as portas para receber torcedores que acompanharam juntos a partida contra a Costa do Marfim, válida pela primeira rodada do Grupo E. O confronto começou às 20h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.



Entre bandeiras, camisas amarelas e muita expectativa, equatorianos que vivem no Distrito Federal e em cidades próximas se reuniram para torcer pela seleção na busca pelos primeiros pontos no Mundial.

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Para Sebastian Maldonado, presidente da Associação de Equatorianos em Brasília, o encontro vai além do futebol e fortalece os laços da comunidade. “É muito empolgante, é muito emocionante, justamente porque a gente consegue se sentir em casa. A gente se junta torcendo para o Equador, mesmo estando aqui no Brasil. A comunidade que temos conseguido reunir hoje é realmente uma comunidade. O pessoal se sente parte disso. São esses tipos de eventos que ajudam e unem as pessoas”, afirmou.

Casado com uma brasiliense, Maldonado também elogiou a receptividade encontrada na capital federal. “Dentro de tudo, eu acho que o brasiliense acolhe bem”, disse.

Para o embaixador do Equador no Brasil, Carlos Alberto Velástegui, a recepção representa um momento de união e celebração. “Para nós, é realmente um prazer que a casa do Equador acolha os equatorianos e os brasilienses que vêm torcer por nós hoje. Esta é a segunda Copa do Mundo que passamos aqui no Brasil. Já tivemos a experiência quatro anos atrás. Nesta ocasião, acho que estamos com mais ânimo e mais emoção”, afirmou.

O diplomata demonstrou confiança no desempenho da equipe e arriscou um palpite para a estreia: “Vai ser 2 a 1.” Segundo ele, a comunidade equatoriana no Brasil é bastante unida e consegue mobilizar torcedores de diferentes regiões próximas à capital federal para acompanhar a seleção.