Em meio à crise do BRB, GDF mantém auditoria sobre imóveis

Em meio aos desdobramentos da crise envolvendo o Banco de Brasília (BRB), o Governo do Distrito Federal (GDF) segue realizando uma ampla auditoria sobre o patrimônio imobiliário da administração pública. O levantamento, que ainda não foi concluído, já identificou cerca de 7 mil imóveis públicos considerados subutilizados ou sem destinação adequada.

A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria da governadora Celina Leão (PP), que destacou que o trabalho é recente e continua em fase de levantamento. A expectativa é que o diagnóstico completo sirva de base para decisões sobre a melhor utilização desses bens, incluindo regularizações, novas destinações e outras formas de aproveitamento do patrimônio público.

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A revisão dos ativos ocorre em um momento de pressão sobre as contas do Distrito Federal, após a crise envolvendo o BRB e o Banco Master.

Ainda não há prazo oficial para a conclusão da auditoria nem detalhes sobre quais imóveis integram o levantamento. No entanto, a identificação preliminar de milhares de bens sem uso adequado evidencia o tamanho do desafio enfrentado pela administração distrital para reorganizar seu patrimônio e buscar alternativas que possam gerar economia e reforçar a capacidade financeira do governo.