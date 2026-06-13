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Em meio à crise do BRB, GDF mantém auditoria sobre imóveis

Levantamento patrimonial contratado pelo GDF ainda está em fase de conclusão e identificou cerca de 7 mil imóveis públicos considerados subutilizados ou sem destinação adequada.

GDF identifica 7 mil imóveis subutilizados e mantém auditoria em andamento - (crédito: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)
GDF identifica 7 mil imóveis subutilizados e mantém auditoria em andamento - (crédito: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

Em meio aos desdobramentos da crise envolvendo o Banco de Brasília (BRB), o Governo do Distrito Federal (GDF) segue realizando uma ampla auditoria sobre o patrimônio imobiliário da administração pública. O levantamento, que ainda não foi concluído, já identificou cerca de 7 mil imóveis públicos considerados subutilizados ou sem destinação adequada.

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A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria da governadora Celina Leão (PP), que destacou que o trabalho é recente e continua em fase de levantamento. A expectativa é que o diagnóstico completo sirva de base para decisões sobre a melhor utilização desses bens, incluindo regularizações, novas destinações e outras formas de aproveitamento do patrimônio público.

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A revisão dos ativos ocorre em um momento de pressão sobre as contas do Distrito Federal, após a crise envolvendo o BRB e o Banco Master.

Ainda não há prazo oficial para a conclusão da auditoria nem detalhes sobre quais imóveis integram o levantamento. No entanto, a identificação preliminar de milhares de bens sem uso adequado evidencia o tamanho do desafio enfrentado pela administração distrital para reorganizar seu patrimônio e buscar alternativas que possam gerar economia e reforçar a capacidade financeira do governo.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 13/06/2026 13:02
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