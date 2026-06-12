Celina diz que BRB "anda por pernas próprias" e que responsáveis serão punidos

Durante agenda em Brazlândia, Celina Leão afirmou que uma eventual quebra do BRB poderia causar prejuízo de até R$ 60 bilhões ao DF - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

Durante agenda em Brazlândia, nesta sexta-feira (12/6), a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), voltou a defender o acordo firmado para reestruturar o Banco de Brasília (BRB) e afirmou que a crise envolvendo a instituição financeira já foi solucionada. Segundo ela, o banco continuará operando normalmente e terá condições de honrar os compromissos assumidos sem comprometer as contas públicas.

Ao comentar o impacto que uma eventual quebra do BRB poderia causar ao Distrito Federal, Celina destacou a importância estratégica da instituição para as finanças do GDF. “O BRB paga R$ 1,8 bilhão por ano de dividendos, de impostos para o GDF. Se o banco quebrar, poderia gerar um prejuízo de R$ 60 bilhões. O sócio solidário é o GDF”, declarou.

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A governadora disse que o acordo firmado foi decisivo para estabilizar a situação do banco. “Eu assinei o acordo. Agora o BRB anda por pernas próprias. E ele mesmo vai pagar o empréstimo, começando daqui a dois anos”.

Celina também rebateu críticas relacionadas à responsabilização pelos prejuízos investigados e garantiu que os envolvidos serão punidos. “Tem uma investigação em curso. Ela vai prender quem fez isso, e essas pessoas vão ter que ressarcir, sim, os cofres públicos. Não se preocupem com impunidade, não”, afirmou. “Ninguém ficará impune de algo errado sobre o BRB.”

Entenda o acordo

As declarações da governadora ocorrem poucos dias após a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovar o Projeto de Lei nº 2.363/2026, que trata da reestruturação do BRB. A proposta ratifica os termos do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), autorizando o Governo do Distrito Federal a contratar um empréstimo de até R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

O texto foi aprovado em dois turnos pelos deputados distritais, por 11 votos favoráveis, nove contrários e uma abstenção. Votaram a favor Eduardo Pedrosa (União), Hermeto (MDB), Iolando (MDB), Jaqueline Silva (MDB), Joaquim Roriz Neto (PL), Pastor Daniel de Castro (PP), Pepa (PP), Martins Machado (Republicanos), Roberto Negreiros (Podemos), Roosevelt Vilela (PL) e Wellington Luiz (MDB).

Pelo acordo, os recursos obtidos por meio do empréstimo serão destinados à recomposição financeira do BRB. A previsão apresentada pelo governo é que o próprio banco assuma o pagamento da operação, com início da quitação previsto para daqui a dois anos. Paralelamente, seguem em andamento as investigações para identificar os responsáveis pelas irregularidades e buscar o ressarcimento dos valores desviados.