Ação Dignidade Sem Fronteiras acolhe migrantes e refugiados

Iniciativa do Instituto Dignum promove a inclusão social e valoriza a diversidade cultural de migrantes e refugiados no Distrito Federal - (crédito: Divulgação)

O Complexo Cultural de Samambaia, no Distrito Federal, sediará em 25 de junho de 2026 a Ação Social Integrada Dignidade Sem Fronteiras. A iniciativa do Instituto Dignum busca ampliar o acesso a direitos e serviços para migrantes internacionais, refugiados e apátridas que vivem na capital.

Com o tema “Dignidade não tem fronteiras. E você não está sozinho”, o evento reunirá instituições públicas, organismos internacionais e organizações da sociedade civil em uma mobilização pelo acolhimento, cidadania e inclusão social.

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A expectativa é atender cerca de 1.400 pessoas, com 1.000 vagas destinadas a migrantes, refugiados e apátridas e 400 abertas à população brasileira. A proposta é criar um ambiente de troca de experiências e aproximação entre diferentes culturas.

Os organizadores destacam a importância da participação de brasileiros para fortalecer o diálogo, o respeito à diversidade e as redes de convivência para quem escolheu o Brasil para recomeçar a vida.

Serviços e atividades gratuitas

Das 9h às 17h, os participantes terão acesso gratuito a uma série de serviços e atividades gratuitas. A programação oferece:

assistência social e orientação jurídica;

atendimento médico e apoio psicossocial;

encaminhamento para programas sociais;

ações de empregabilidade e qualificação profissional;

palestras e rodas de conversa;

espaço infantil.

O evento também contará com apresentações culturais de diversas nacionalidades, uma feira multicultural com gastronomia e artesanato e debates sobre empreendedorismo, educação, direitos humanos e integração social.

Haverá ainda o lançamento da “Cartilha de Orientação ao Migrante”, desenvolvida para ampliar o acesso à informação sobre os serviços disponíveis no Brasil.

O projeto tem apoio institucional da OAB/DF, da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAA/DF) e da OAB Subseção de Samambaia, além de outras instituições parceiras.

Segundo a presidente do Instituto Dignum, Dra. Sheila Oliveira, o objetivo é fortalecer redes de acolhimento, ampliar oportunidades e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.