Trabalhador morre soterrado em obra na 116 Sul

Na tarde desta terça-feira (16/6), um operário morreu soterrado em uma obra no bloco F da 116 Sul. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), que atende à ocorrência.
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Segundo a corporação, o óbito foi declarado no local pela equipe de resgate médico. Segundo o capitão dos bombeiros, responsável pelo caso, Jean Charles, o trabalhador morreu antes mesmo do resgate. "Fomos acionados por volta das 14h05 e, assim que chegamos, o óbito foi declarado. Infelizmente, não deu tempo de realizar o resgate", disse.
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Ainda segundo o militar, pessoas que estavam no local informaram que o soterramento aconteceu em uma vala da obra. "O veículo do tipo Bobcat estava perto da vala quando o chão cedeu, soterrando o trabalhador", explicou o capitão.
Neste momento, o Corpo de Bombeiros segue trabalhando na retirada da máquina e do corpo da vítima. Também atendem à ocorrência técnicos da Defesa Civil.