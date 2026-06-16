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Acidente

Trabalhador morre soterrado em obra na 116 Sul

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o óbito foi declarado no local pela equipe de resgate

Obra na 116 Sul, bloco F, onde um operário morreu soterrado - (crédito: Luiz Fellipe Alves/ CB.D.A Press)
Obra na 116 Sul, bloco F, onde um operário morreu soterrado - (crédito: Luiz Fellipe Alves/ CB.D.A Press)

Na tarde desta terça-feira (16/6), um operário morreu soterrado em uma obra no bloco F da 116 Sul. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), que atende à ocorrência.

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Segundo a corporação, o óbito foi declarado no local pela equipe de resgate médico. Segundo o capitão dos bombeiros, responsável pelo caso, Jean Charles, o trabalhador morreu antes mesmo do resgate. "Fomos acionados por volta das 14h05 e, assim que chegamos, o óbito foi declarado. Infelizmente, não deu tempo de realizar o resgate", disse.

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Ainda segundo o militar, pessoas que estavam no local informaram que o soterramento aconteceu em uma vala da obra. "O veículo do tipo Bobcat estava perto da vala quando o chão cedeu, soterrando o trabalhador", explicou o capitão.

Neste momento, o Corpo de Bombeiros segue trabalhando na retirada da máquina e do corpo da vítima. Também atendem à ocorrência técnicos da Defesa Civil.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 16/06/2026 15:00 / atualizado em 16/06/2026 15:45
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