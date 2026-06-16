Renova DF realiza formatura do 1ºciclo de 2026 com 995 alunos

A próxima etapa do RenovaDF começa nesta quarta-feira (17), dando continuidade à política de qualificação profissional e recuperação de espaços públicos que tem beneficiado milhares de moradores do Distrito Federal - (crédito: Foto: Davi Cruz/C.B/C.A Press)

O programa Renova DF celebrou, nesta terça-feira (16/6), a formatura de 995 alunos do 1º Ciclo de 2026 em cerimônia realizada na Esplanada dos Ministérios, ao lado do Museu Nacional da República. Os participantes concluíram o curso de Auxiliar de Manutenção na Construção Civil, com carga horária de 240 horas, oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) em parceria com o Senai-DF. Além da formação profissional, os estudantes contribuíram para a recuperação de cerca de 200 equipamentos públicos em 12 regiões administrativas do Distrito Federal.

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Desde sua criação, o RenovaDF já formou mais de 31.433 alunos e revitalizou mais de 3.245 equipamentos públicos em 30 regiões administrativas. O programa combina capacitação teórica e prática, permitindo que os participantes adquiram experiência profissional ao mesmo tempo em que realizam melhorias em espaços públicos. Durante o período de formação, os alunos recebem bolsa equivalente a um salário mínimo, auxílio-transporte, lanche e uniforme.

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Durante a cerimônia, a governadora Celina Leão (PP) destacou o impacto social e econômico da iniciativa. “Esse é o Renova DF, um programa que deu certo. Nós damos uma oportunidade de aprender uma profissão. Hoje nós temos uma taxa de empregabilidade de quase 30% das pessoas que saem desse programa. Tem pessoas que aprendem e começam a trabalhar como autônomos, mas muitos deles vão para a construção civil e estão lá enquanto qualificados pela nossa secretaria, com uma taxa também de empregabilidade de 20%”, afirmou.

A governadora ressaltou ainda que os formandos já saem da cerimônia com acesso aos serviços de intermediação de mão de obra da Secretaria de Trabalho. “Eu acho que esse projeto é muito democrático. Ele tem comunidade em situação de rua, tem comunidade trans, tem pessoas idosas, tem mulheres em situação de violência. Ele cria oportunidade para pessoas em situação de vulnerabilidade. É um programa totalmente democrático, que dá a mesma oportunidade para todos recomeçarem e também transformarem sua vida financeira”, disse.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes destacou que o governo mantém uma ampla oferta de cursos profissionalizantes para os formandos que desejarem continuar sua qualificação. “Nós temos mais de 12 mil vagas de qualificação profissional, em 70 profissões que mais contratam no Distrito Federal. As vagas estão abertas. Os cursos são oferecidos em quatro cidades, e o aluno também recebe uniforme, passagem, lanche e todo o material didático para conquistar uma nova profissão”, destacou.

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As regiões administrativas atendidas neste primeiro ciclo de 2026 foram Samambaia, Riacho Fundo II, Paranoá, Plano Piloto, Planaltina, Sobradinho, Itapoã, Ceilândia, Riacho Fundo I, São Sebastião, Taguatinga e Brazlândia. Já as próximas localidades que deverão receber ações do programa são Santa Maria, Vicente Pires, Jardim Botânico, Arapoanga e Lago Norte.

A próxima etapa do RenovaDF começa nesta quarta-feira (17/6), dando continuidade à política de qualificação profissional e recuperação de espaços públicos que tem beneficiado milhares de moradores do Distrito Federal.