Agências do trabalhador oferecem mais de 2,4 mil vagas nesta segunda

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta quarta-feira (17/6), 2.461 vagas para quem procura emprego. As oportunidades contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência prévia.

Os salários chegam a R$ 6,9 mil, valor oferecido para o cargo de gerente de marketing, em Águas Claras, que conta com uma vaga aberta e se destaca como a oportunidade com a maior remuneração do dia.

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Outro cargo que também se destaca pela quantidade de vagas é o de açougueiro, com 212 oportunidades abertas. A remuneração pode chegar a R$ 2,5 mil, além de benefícios.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.



