Procurando emprego? Agências oferecem mais de 1,5 mil vagas nesta quarta

Em busca de emprego? As agências do trabalhador de todo Distrito Federal estão com ofertas de 1.531 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta quarta-feira (27/5). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

O posto com maior remuneração é o de técnico de enfermagem, em Ceilândia. Com dez vagas abertas, é exigido ensino médio completo e experiência. O cargo que oferece o maior número de oportunidades é o de estoquista, com 241 posições para pessoas com o ensino médio completo, mas sem a necessidade de experiência prévia. O salário oferecido é de R$ 1.736, além de benefícios.

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Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).