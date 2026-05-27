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Procurando emprego? Agências oferecem mais de 1,5 mil vagas nesta quarta

Cadastro para as vagas deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 16 unidades das agências do trabalhador

Oportunidades são oferecidas pelas agências do trabalhador em diferentes regiões administrativas - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Oportunidades são oferecidas pelas agências do trabalhador em diferentes regiões administrativas - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em busca de emprego? As agências do trabalhador de todo Distrito Federal estão com ofertas de 1.531 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta quarta-feira (27/5). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

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O posto com maior remuneração é o de técnico de enfermagem, em Ceilândia. Com dez vagas abertas, é exigido ensino médio completo e experiência. O cargo que oferece o maior número de oportunidades é o de estoquista, com 241 posições para pessoas com o ensino médio completo, mas sem a necessidade de experiência prévia. O salário oferecido é de R$ 1.736, além de benefícios.

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Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 27/05/2026 08:47
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