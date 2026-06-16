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CRIME

PM encontra seis motos em barraco usado para desmanche de veículos

Segundo a PM, o barraco fica no Sol Nascente e também era usado para armazenas placas veiculares. Uma das motocicletas foi devolvida ao dono

Motos foram apreendidas no Sol Nascente - (crédito: PMDF/Divulgação)
Motos foram apreendidas no Sol Nascente - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar encontrou, nesta terça-feira (16/6), seis motos guardadas em um barraco no Sol Nascente. Segundo a corporação, os veículos foram furtados e roubados.

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A ofensiva teve início após uma das vítimas informar à PMDF a localização da motocicleta por meio de um dispositivo rastreador instalado no veículo. Com as informações repassadas, os policiais fizeram diligências e chegaram ao imóvel utilizado para ocultar os veículos.

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Além das motos, foram apreendidas cinco placas de veículos, entre carros e motocicletas, utilizadas para adulteração e ocultação da origem dos bens. A PM suspeita que o local servia para desmanche clandestino, uma vez que havia uma carcaça de motocicleta desmontada.

Uma das motocicletas recuperadas foi restituída ao proprietário. A 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) investiga o caso.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 16/06/2026 19:56
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