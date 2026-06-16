PM encontra seis motos em barraco usado para desmanche de veículos

A Polícia Militar encontrou, nesta terça-feira (16/6), seis motos guardadas em um barraco no Sol Nascente. Segundo a corporação, os veículos foram furtados e roubados.

A ofensiva teve início após uma das vítimas informar à PMDF a localização da motocicleta por meio de um dispositivo rastreador instalado no veículo. Com as informações repassadas, os policiais fizeram diligências e chegaram ao imóvel utilizado para ocultar os veículos.

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Além das motos, foram apreendidas cinco placas de veículos, entre carros e motocicletas, utilizadas para adulteração e ocultação da origem dos bens. A PM suspeita que o local servia para desmanche clandestino, uma vez que havia uma carcaça de motocicleta desmontada.

Uma das motocicletas recuperadas foi restituída ao proprietário. A 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) investiga o caso.