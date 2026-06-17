Festa Junina da Padroeira movimenta o Park Way no fim de semana

Com shows de Pedro Paulo & Matheus, Squema Seis e Willian Dias, transmissão do jogo entre Brasil e Haiti em dois telões e comidas típicas, a Festa Junina da Padroeira do Santuário Imaculado Coração de Maria promete movimentar o Park Way e Águas Claras na sexta-feira, no sábado e no domingo. Com entrada gratuita, o evento é diversão garantida para toda a família.
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Além da programação musical, a gastronomia é uma atração à parte na Festa Junina da Padroeira. O público poderá saborear o famoso quentão do Seu Waldivino, preparado com suco de uva, a canjica cremosa, os pastéis fritos na hora, os espetinhos assados na brasa, as delícias de milho, o disputado chocolate quente e o tradicional fondue de frutas, um dos queridinhos da festa.
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Pensada para receber crianças, jovens, adultos e idosos, a programação oferece um espaço acolhedor para que a comunidade celebre uma das tradições mais queridas do calendário junino.
Torcida reunida
Na sexta-feira, dia 19 de junho, haverá a transmissão da partida entre Brasil e Haiti, pela Copa do Mundo, em dois telões instalados na festa.
Outro destaque será a apresentação da tradicional Quadrilha Totus Tuus, formada pelos jovens do Santuário. No sábado, 20 de junho, o grupo leva ao público toda a alegria, criatividade e riqueza cultural das festas juninas em uma apresentação que já se tornou uma das marcas registradas do evento.
A programação musical contará ainda com apresentações de Loretto Paixão, Talita Rangel, Kleber Barbosa, Lorran e da banda Forró com Site, ao longo dos três dias de celebração.
Serviço
- Festa Junina da Padroeira 2026
- 19, 20 e 21 de junho
- Santuário Imaculado Coração de Maria, no Park Way (EPVP – entrada de Águas Claras)
- Entrada gratuita
Saiba Mais