Festival Latinidades vai debater saúde mental entre trabalhadores da cultura

A saúde mental de profissionais da cultura será o tema central da 19ª edição do Festival Latinidades, que acontece entre os dias 1º e 4 de julho, em Brasília. Reconhecido como o primeiro festival de mulheres negras da América Latina, o evento reunirá atividades culturais, formativas e de articulação política voltadas à valorização do bem viver, do cuidado e da sustentabilidade da vida no setor cultural.

Com o tema Saúde Mental Importa!, a programação propõe ampliar o debate para além do adoecimento e da exaustão, abordando questões como descanso, felicidade, prazer, espiritualidade, pertencimento e comunidade.

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A abertura será marcada, das 9h às 18h, pelo encontro Quem cuida de quem produz?, destinado a produtoras, técnicas e profissionais negras da cultura. A atividade reunirá vivências sensoriais, rodas de escuta e momentos de acolhimento voltados à promoção do cuidado e da saúde mental.

Também no primeiro dia será inaugurada a exposição Chão Ancestral, às 10h, na Rodoviária do Plano Piloto. A mostra celebra os 280 anos do Quilombo Mesquita e homenageia a trajetória de resistência das mulheres quilombolas brasileiras, permanecendo aberta ao público até o dia 31 de julho.

No Museu Nacional da República, a programação dos dias 2 e 3 de julho, das 14h às 20h, inclui oficinas, práticas de meditação, feira de empreendedoras negras, apresentações de humor e debates. Entre os destaques estão a mesa Arte, saúde mental e bem viver, com participação das artistas Linn da Quebrada e Karol Conká, e o painel Audiências Brasileiras: cultura negra, construção de público e propósito, que reunirá representantes dos festivais Latinidades, Batekoo, Psica e Afropunk.

O evento também sediará o lançamento do programa Descansa Nêga, do Fundo Agbara, iniciativa que promove o descanso como direito e ferramenta de cuidado para mulheres negras. Outra novidade é a realização de uma pesquisa nacional inédita sobre saúde mental de trabalhadores da cultura, desenvolvida pelo Instituto Afrolatinas em parceria com o Data_labe e o Coletivo Mawê.

Encerrando a programação em Brasília, a Universidade Afrolatinas receberá, no dia 4 de julho, o VI Encontro Julho das Pretas que Escrevem no DF. A atividade terá a participação da escritora Ana Maria Gonçalves e reunirá autoras negras para debater produção literária, mercado editorial e visibilidade.

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Pela primeira vez, o Festival Latinidades terá uma etapa internacional. Entre os dias 24 e 26 de julho, atividades serão realizadas em Nova York, nos bairros do Brooklyn e Harlem e no Central Park. A programação inclui a exibição do documentário Afrolatinas: mulheres negras em movimentos e o Afro-Latinas Concert, espetáculo gratuito dedicado às mulheres negras, com participações de artistas como Luedji Luna, Liniker, Susana Baca, Mai-Elka Prado Gil e Lady G.

Realizado pelo Instituto Afrolatinas, o Festival Latinidades é uma das principais plataformas de promoção da cultura negra e de fortalecimento das pautas de gênero e raça no Brasil e na América Latina.

Serviço



19ª Edição do Festival Latinidades

1º de julho na Rodoviária do Plano Piloto, 2 e 3 de julho no Museu Nacional da República, Setor Cultural Sul, Esplanada dos Ministérios, e 4 de julho na Universidade Afrolatinas, Campus Afrolatinas. Horários variados. Entrada gratuita.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel



