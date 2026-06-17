Brasileira vence torneio mundial de Candy Crush e leva prêmio milionário

Luana diz que estar no campeonato é um sonho de infância sendo realizado - (crédito: Reprodução/YouTube)

A estudante baiana Luana Mattos, de 21 anos, venceu o campeonato mundial do jogo Candy Crush Saga, realizado em Londres, na Inglaterra, e garantiu o prêmio de US$500 mil, cerca de 2,5 milhões de reais. Além do valor em dinheiro, ela levou para casa um anel da joalheria de luxo Icebox cravejado de safiras, rubis, esmeraldas e safiras rosas, gravado em ouro; a ideia é que as joias reproduzam as guloseimas que fazem parte do visual do jogo.

A competição ocorreu de forma remota durante algumas semanas, com mais de 25 países participando da disputa. A estudante de artes conseguiu uma vaga na final com outros dez competidores e foi até a capital inglesa para se consagrar campeã. Ela foi a única representante do Brasil no torneio em 2026 e usou um broche do Brasil na manga da camiseta "para dar sorte".

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Em entrevista à Variety, Luana diz que estar no campeonato é um sonho de infância sendo realizado. "Jogo desde que me lembro. Eu costumava ser muito imaginativa. Sonhava em competir em torneios ao vivo, imaginava um apresentador comentando meus movimentos, o local, os oponentes. O fato de 'Candy Crush All Stars' existir e eu poder competir nele parece ter saído diretamente da minha imaginação. Sinto que estou homenageando uma versão mais jovem de mim mesma, literalmente vivendo os sonhos dela", disse.

No final do mundial, a baiana enfrentou jogadores dos Estados Unidos, Espanha, Alemanha e Portugal. Os jogos eram feitos ao vivo, em rounds, e os jogadores com as melhores pontuações, seguiam o jogo.