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Obituário: 42 funerais nesta quinta-feira (18/6); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 18 de junho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (18/6):

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Campo da Esperança

  • Ana Cláudia da Silva Santos, 45 anos
  • Anderson Rodrigues Chaves, 62 anos
  • Antônia Pereira de Souza, 87 anos
  • Antônio Eduardo de Moura, 74 anos
  • Antônio José Rios, 77 anos
  • Joanita Santos Nepomuceno, 58 anos
  • João Batista Silvério, 86 anos
  • Márcia Oliveira da Cunha, 72 anos
  • Maria Helena Saliba, 84 anos
  • Matias Lázaro dos Santos, 90 anos
  • Miguel Paula Fuertes, 67 anos
  • Milton dos Reis, 83 anos
  • Rute Alves de Sá, 68 anos

Taguatinga

  • Adelson Manoel da Silva, 51 anos
  • Alessandro Cavalcanti Melo, 48 anos
  • Almir Campelo Lacerda, 83 anos
  • Amilto Eronice Oliveira, 58 anos
  • Antônio Ferreira de Carvalho, 82 anos
  • Cleuber Severo Fonseca, 59 anos
  • Edmardo Ribeiro da Silva, 46 anos
  • Francisco Gomes de Farias, 65 anos
  • Minervina Laura de Lima, 98 anos
  • Raimunda Ferreira de Resende Jorgino, 81 anos
  • Vanusa Ambrósio Gomes, 76 anos

Gama

  • Eliane Rodrigues Ribeiro, 52 anos
  • Gilvan Dias de Souza, 66 anos
  • Jefferson Licy Feitosa Pereira de Sousa, 29 anos
  • José de Sousa, 79 anos
  • José Tavares de Lima, 94 anos
  • Neuma Pereira Alves, 58 anos

Planaltina

  • José Marconde Ferreira, 73 anos
  • José Milton Ferreira dos Santos, 48 anos
  • Renato Welton Ferreira, 43 anos

Brazlândia

  • Rozeana de Jesus Moreira Silva, menos de 1 ano

Sobradinho

  • Amélia Regina Viana de Alecrim, 53 anos
  • Edval Ferreira de Macedo, 73 anos
  • Hildete Adália de Araújo Silva, 57 anos
  • Inês Rodrigues da Silva Bezerra, 82 anos
  • Leonidas Neves Rocha, 73 anos
  • Lúcia Alvina de Jesus, 89 anos
  • Maria Aparecida Cardoso Ramos, 52 anos

Jardim Metropolitano

  • Enilde Macedo Yamamoto, 78 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/06/2026 17:57
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