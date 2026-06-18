Obituário: 42 funerais nesta quinta-feira (18/6); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (18/6):
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Campo da Esperança
- Ana Cláudia da Silva Santos, 45 anos
- Anderson Rodrigues Chaves, 62 anos
- Antônia Pereira de Souza, 87 anos
- Antônio Eduardo de Moura, 74 anos
- Antônio José Rios, 77 anos
- Joanita Santos Nepomuceno, 58 anos
- João Batista Silvério, 86 anos
- Márcia Oliveira da Cunha, 72 anos
- Maria Helena Saliba, 84 anos
- Matias Lázaro dos Santos, 90 anos
- Miguel Paula Fuertes, 67 anos
- Milton dos Reis, 83 anos
- Rute Alves de Sá, 68 anos
Taguatinga
- Adelson Manoel da Silva, 51 anos
- Alessandro Cavalcanti Melo, 48 anos
- Almir Campelo Lacerda, 83 anos
- Amilto Eronice Oliveira, 58 anos
- Antônio Ferreira de Carvalho, 82 anos
- Cleuber Severo Fonseca, 59 anos
- Edmardo Ribeiro da Silva, 46 anos
- Francisco Gomes de Farias, 65 anos
- Minervina Laura de Lima, 98 anos
- Raimunda Ferreira de Resende Jorgino, 81 anos
- Vanusa Ambrósio Gomes, 76 anos
Gama
- Eliane Rodrigues Ribeiro, 52 anos
- Gilvan Dias de Souza, 66 anos
- Jefferson Licy Feitosa Pereira de Sousa, 29 anos
- José de Sousa, 79 anos
- José Tavares de Lima, 94 anos
- Neuma Pereira Alves, 58 anos
Planaltina
- José Marconde Ferreira, 73 anos
- José Milton Ferreira dos Santos, 48 anos
- Renato Welton Ferreira, 43 anos
Brazlândia
- Rozeana de Jesus Moreira Silva, menos de 1 ano
Sobradinho
- Amélia Regina Viana de Alecrim, 53 anos
- Edval Ferreira de Macedo, 73 anos
- Hildete Adália de Araújo Silva, 57 anos
- Inês Rodrigues da Silva Bezerra, 82 anos
- Leonidas Neves Rocha, 73 anos
- Lúcia Alvina de Jesus, 89 anos
- Maria Aparecida Cardoso Ramos, 52 anos
Jardim Metropolitano
- Enilde Macedo Yamamoto, 78 anos (cremação)
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postado em 18/06/2026 17:57