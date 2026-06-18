Vídeo: família mostra pote com dezenas de escorpiões; Valentina segue intubada na UTI

Mais de 200 escorpiões foram achados em casa onde criança foi picada - (crédito: TV Brasília)

A família de Valentina Lima, de 11 anos, voltou a fazer um alerta sobre a presença de escorpiões no Riacho Fundo I. A menina levou várias picadas do animal e está internada em estado grave. Em entrevista à TV Brasília, os familiares mostraram um pote de vidro com dezenas de escorpiões recolhidos, recentemente, na casa onde a criança mora. Segundo os parentes, mais de 200 escorpiões foram encontrados no local ao longo deste ano.

De acordo com a tia da menina, Claudete Cirino, todos os escorpiões que apareceram na casa foram mortos e armazenados em um recipiente de vidro. “Esta época aparece demais, e ninguém faz nada”, disse.

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Valentina foi picada na última sexta-feira (12/6), quando calçou um tênis para ir à escola. Por causa da intensidade da dor, ela demorou a retirar o pé do calçado e acabou sendo picada outras duas vezes pelo aracnídeo.

A situação se agravou durante a madrugada de sexta para sábado. Segundo os familiares, a criança sofreu três paradas cardíacas e foi intubada. “Até as 3h, ela estava bem, brincando no leito. A primeira parada durou 40 minutos, depois vieram as outras duas e a intubaram", contou a tia.

Questionada novamente nesta quinta-feira (18/6) sobre o estado de saúde da sobrinha, Claudete informou que Valentina continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Lúcia, na Asa Norte, e segue intubada. Até a publicação desta matéria, o quadro da menina permanecia grave.

Na noite de quarta-feira (17/6), familiares, amigos e moradores realizaram um ato no estacionamento do hospital. O grupo promoveu uma corrente de oração pela recuperação da criança.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) orienta que casos de aparecimento de escorpiões sejam comunicados à Vigilância Ambiental pelos telefones 160 ou (61) 3449-4427. Em caso de picada, a recomendação é lavar o local com água e sabão, manter o membro afetado elevado e procurar atendimento médico imediatamente. A pasta também orienta que, quando possível, o animal seja capturado e levado junto com a vítima para auxiliar na definição do tratamento adequado.

Os hospitais da rede pública do Distrito Federal que dispõem de soro para atendimento de acidentes com escorpiões são: Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib), Hospital Regional da Asa Norte (Hran), Hospital Regional do Guará (HRGu), Hospital Regional de Brazlândia (HRBz), Hospital da Região Leste (Paranoá), Hospital Regional de Ceilândia (HRC), Hospital Regional do Gama (HRG), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), Hospital Regional de Planaltina (HRPL), Hospital Regional de Sobradinho (HRS) e Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Veja o vídeo com os escopiões:

Confira a lista de hospitais com o soro:

Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib)

Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

Hospital Regional do Guará (HRGU)

Hospital Regional de Brazlândia (HRBz)

Hospital da Região Leste (Paranoá)

Hospital Regional de Ceilândia (HRC)

Hospital Regional do Gama (HRG)

Hospital Regional de Santa Maria (HRSM)

Hospital Regional de Planaltina (HRPL)

Hospital Regional de Sobradinho (HRS)

Hospital Regional de Taguatinga (HRT)



